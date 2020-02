Stella Bandke, Nathanael Czwienczek und Klara Schaub (von links) waren in Saalfeld erfolgreich.

Saalfeld/Greiz. Greizer Schwimmer beim Feengrottenpokal in Saalfeld erfolgreich

Stella Bandke schwimmt Rekord: Greizer Mannschaft holt zweiten Platz beim Feengrottenpokal in Saalfeld

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stella Bandke schwimmt Rekord: Greizer Mannschaft holt zweiten Platz beim Feengrottenpokal in Saalfeld

Die Greizer Mannschaft konnte sich über einen zweiten Platz beim Feengrottenpokal hinter dem Saalfelder SV freuen. Der Sieg der Gastgeber war mit 523 Punkten nie gefährdet. Die Greizer kamen auf 332 Punkte, die drittplatzierte WSG Jena-Lobeda auf 178 Zähler. Drei Greizer schafften es, in die Phalanx der Saalfelder einzubrechen: Klara Schaub, AK D, bekam den Pokal für 16 Punkte, Stella Bandke, AK D, für 36,50 Sekunden über 50 Meter Rücken, und Nathanael Czwienczek für 34,03 Sekunden über 50 Meter Schmetterling in der AK C. Stella Bandkes Rückenzeit ist zudem Kreisaltersklassenrekord. Sie war um neun Zehntelsekunden schneller als Melanie Werner vor reichlich acht Jahren.

In allen vier Staffeln schwamm Greiz auf Platz zwei. Folgende Greizer haben zum guten Mannschaftsergebnis beigetragen: Stella Bandke und Nathanael Czwienczek: je 28 Punkte, Lukas Thiele: 20 P., Cedric Fischer: 19 P., Ben Dimter: 18 P., Finnian Trömel: 17 P., Klara Schaub und Bennet Tristram: 16 P., Ida Ditscherlein: 15 P., Malte Heinz Thiele: 14 P., Lotta Ditscherlein und Moritz Schaub: 13 P., Alina Walther, Amelie Wagner und Ronja Leonhardt: je 10 P., Jannik Kretschmer und Gunter Walzel: 9 P., Magdalena Czwienczek: 8 P., Lucy Inya Steiniger und Emil Kahnt: 7 P., Finja Klopfstein, TobiasBaer und Lucian Trömel: 6 P., Anne Wohlfeld: 4 P. und Julia Becker: 3 P. Für die Staffeln gibt es die doppelte Punktzahl, insgesamt 20 für Greiz.