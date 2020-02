Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stenzel meldet sich beim 1. SV Pößneck pünktlich zurück

Ob er über die komplette Spieldauer auf die Bahn gehen kann, weiß er noch nicht. Doch immerhin: Der 1. SV Pößneck darf im Heimspiel auf das Mitwirken von Kapitän und Spitzenspieler Daniel Stenzel hoffen, womit die Siegchancen im Thüringer Duell mit dem SV Geraberg gestiegen sein dürften.

Die Langstrecken-Spezialisten der hiesigen Kegelszene bestreiten nach vierwöchiger Pause das erste Spiel in der 2. DCU-Bundesliga und mit Blick auf Leistungsträger Stenzel dürfte diese Auszeit gerade recht gekommen sein. Im Spiel gegen Bad Langensalza musste er mit einer Zerrung im Bein ausgewechselt werden, nun aber soll es wieder klappen. „Ich denke schon, dass ich bis zum Spiel fit bin. Ob es für 200 Wurf reicht, kann ich aber nicht sagen“, informiert Pößnecks Kapitän über seine Aussichten auf einen Einsatz.

Daniel Stenzel erwartet ausgeglichenes Spiel

Doch so oder so: An der Konkurrenzfähigkeit seines Teams hegt er auch gegen die Geraberger, die noch kräftig im Kampf um den Relegationsplatz mitmischen, keinen Zweifel. „Das Spiel wird allgemein sehr ausgeglichen und interessant“, ist sich Daniel Stenzel sicher und hofft natürlich auf das bessere Ende für seine Mannschaft. Anwurf in der Turnhalle Süd ist am Sonnabend um 13 Uhr.