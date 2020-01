Stimme des Sports: Ronneburgs Hallensprecher Jürgen Bäumler

Als kleiner Junge saß er das erste Mal am Boxring. Sein Vater hatte ihn mit in die ehemalige Erwin-Panndorf-Sporthalle genommen. Als einer der Gegner vom Ringrichter nach einem Niederschlag angezählt wurde, zählte der Vater voller Inbrunst laut mit und als er bei „Zehn“ war, stiefelte der Kämpfer in die Ringecke und alle waren verblüfft, der Kampfrichter war erst bei sechs Fingern. Jürgen Bäumler muss nach so vielen Jahren noch schmunzeln, wenn er die Episode erzählt.

Als der heute 69-Jährige bei den deutschen Jugend-Meisterschaften 1995 in Gera sein erstes großes Boxturnier moderierte, war die Aufregung so groß, dass er nicht nur einmal die rote und die blaue Ecke verwechselte und es Rufe hagelte: „Nehmt den Blinden raus!“. Da stand er sich wohl selbst im Weg – im Bemühen, es besonders gut machen zu wollen.

Doch nach den Aussetzern gelang ihm bis zum zweiten Turniertag eine fehlerlose Moderation. Jürgen Bäumler hat seit den 1980er-Jahren die Box-Vergleiche der Ronneburger, das Dinner-Boxen in der Bogenbinderhalle ebenso moderiert wie die Oberligakämpfe der Geraer Wismut-Boxer und seit 1998 die Ländervergleiche der Thüringer Auswahl und Saalfelder Boxturniere, die der unermüdliche Lutz Grau in Saalfeld organisiert. Deutsche Juniorenmeisterschaften und Thüringer Kaderturniere reihen sich ein. 2012 und 2013 moderierte er auch die Zweitligakämpfe des BC Weimar. Als er 2012 die Gala-Veranstaltung „50 Jahre Boxen in Ronneburg“ moderierte, führte er auch ein Interview mit Startrainer Ulli Wegner und bekam zu seiner Überraschung die „Goldene Ehrennadel des Thüringer Boxverbandes“ für sein jahrelanges ehrenamtliches Engagement. In der Tat.

Das Boxen hat es ihm angetan, auch weil sein Sohn Peter erfolgreich kämpfte, es bis zum Thaibox-Weltmeister brachte. Zu DDR-Zeiten war der gelernte Elektromonteur schon DJ, Schallplattenunterhalter hieß das damals, war Sprecher bei vielen Veranstaltungen in Ronneburg, hat viel Zeit und Energie investiert, sich immer akribisch vorbereitet. „Ich hab‘ in meiner Stadt alles ehrenamtlich gemacht, das war mir immer wichtig. Wenn etwas zum Geschäft wird, dann leidet die Qualität, dann geht es nur noch ums Geld.“

Noch immer beherzigt er die Worte von Gisela Hinze, der damaligen Leiterin des Ronneburger Tanzensembles, die ihm mit auf den Weg gab: „Alles was du machst, was du redest, muss aus dem Bauch herauskommen und du musst mit dem Herzen dabei sein, sonst wird das nichts.“ Neben dem Boxen machte er sich auch einen Namen als Hallensprecher der Ronneburger Handballer. Mittendrin sein Sohn Martin, den er als Übungsleiter an die Sportart heranführte – und 2017 mit dem HSV Ronneburg Thüringenmeister wurde. Ein Jahr nach dem Titelgewinn konnte Bäumler auf 25 Jahre Hallensprecher zurückblicken. „Das war nicht immer leicht, sich gegenüber den lautstarken Trommlern beider Lager Gehör zu verschaffen“, sagt er. Nicht umsonst trägt die Sporthalle in der Zeitzer Straße den Beinamen „Hexenkessel“. Und hitzig ging es zu, in den Thüringenligaspielen des HSV Ronneburg. „Ich versuche da schon neutral zu bleiben, die richtigen Ansagen zu machen“, sagt Bäumler. Die Spiele des HSV Ronneburg gegen den Weltmeister und Olympiasieger Russland und gegen den rumänischen Europapokalstarter HC Municial Constanta ragen heraus. „Da musst du schon ganz schön auf der Hut sein, um alle Namen richtig auszusprechen“.

Und wäre das nicht schon genug, auch beim Elstertal-Marathon, dem Geraer Silvesterlauf und seit über 15 Jahren beim Buchenwald-Gedenklauf ist seine Stimme zu hören. Falls der Satz stimmt: Rentner haben niemals Zeit, auf das Ronneburger Urgestein trifft es zu. Auch wenn es hier und da zwickt, Jürgen Bäumler freut sich schon jetzt auf das Thüringer Kaderbox-Turnier im Februar in der Sportschule Bad Blankenburg. Und wie immer, wird er sich über jeden Verein und jeden Boxer vorab informieren, um ihn richtig vorzustellen. „Das haben die Kämpfer und Sportler einfach verdient, dass sie gewürdigt werden.“

Die Serie

In unserer Reihe „Stimme des Sports“ stellen wir in loser Folge Hallen- und Stadionsprecher aus allen Regionen Thüringens vor.