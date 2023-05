Stimmungsvolle Heimreise: Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena halten Klasse

Jubel, Trubel, Heiterkeit: Die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena werden auch in der kommenden Saison Bestandteil der 2. Bundesliga sein.

Hoffenheim. Das Team von Christian Kucharz kann sich nun in Sicherheit wiegen – dank des Sieges über die U20 der TSG Hoffenheim sowie Schützenhilfe wird es auch in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga spielen

Die Heimreise gen Saale wurde für die Fußballerinnen des FC Carl Zeiss Jena zu einer einzigen Party – schließlich gab es etwas zu feiern: den Klassenerhalt. Dergleichen macht auch eine mehrstündige Busfahrt bei sommerlichen Temperaturen kurzweilig...

Dank eines 3:0-Sieges über die U20 der TSG Hoffenheim und weil die zweite Mannschaft des SC Freiburg parallel gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt verlor, haben die Jenaerinnen einen Spieltag vor dem Ende der Zweitliga-Saison 22/23 nichts mehr zu befürchten. Mit nunmehr 33 Punkten im Haben und auf Platz neun rangierend können sie sich Sicherheit wiegen.

In der 43. Minute war Luca Birkholz für den FCC erfolgreich – es war das nunmehr zehnte Tor der

19-jährigen Stürmerin in der laufenden Saison. Kurz nach dem Wiederanpfiff markierte indes Johanna Seifert das 2:0 (48.) für die Saalestädterinnen. Die dritte im Schützen-Bunde war schlussendlich Nelly Juckel, die in der 55. Minute für das Team von Christian Kucharz traf.

„Der Schlüssel zum Erfolg war auch dieses Mal unsere gute Defensive. Wir haben keine gegnerischen Chancen zugelassen“, sagte Christian Kucharz, während es im Hintergrund äußerst stimmungsvoll im

FCC-Bus zuging.