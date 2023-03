Suhler Volleyballerinnen scheitern im Europapokal

Turin. Im Rückspiel des Challenge-Cup-Halbfinales trotzte der VfB Suhl dem italienischen Favoriten überraschend einen Satz ab.

Für die Volleyballerinnen des VfB Suhl war das Halbfinale im eu­ropäischen Challenge Cup erwartungsgemäß die Endstation. Gegen den italienischen Erstligisten Reale Mutua Fenera Chieri verloren die Südthüringerinnen am Mittwochabend das Rückspiel in Turin mit 1:3 (20:25, 15:25, 25:19, 15:25). Bereits vor ei­ner Woche in Suhl hatte der VfB die Überlegenheit des Gegners aner­kennen müssen (0:3).

Hatten die Gastgeber in den ersten beiden Sätzen des zweiten Duells wenig Mühe, trotzten die Suhlerinnen dem Favoriten den dritten Abschnitt überraschend ab. Dann machte Chieri erneut ernst und siegte nach insgesamt 99 Minuten.