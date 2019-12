Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Suhls Volleyballerinnen jubeln nach Derbysieg gegen Schwarz-Weiß Erfurt

Suhl. Die Volleyballerinnen des VfB Suhl haben ihre Niederlagenserie in der Bundesliga beendet. Die Frauen von Trainer Mateusz Zarczynski behaupteten sich am Samstagabend in einem umkämpften Duell der Liga-Schlusslichter gegen das Team von Schwarz-Weiß Erfurt mit 3:0 (20, 17, 19) und schlossen nach Punkten zu den Erfurterinnen auf. Das Team aus der Landeshauptstadt versuchte vor 1300 Zuschauern in der Wolfsgrube viel, steckte nicht auf, konnte indes nicht an den 3:2-Erfolg vor einer Woche anknüpfen.

Dabei schienen die Schwarz-Weiß-Damen die Suhlerinnen nach dem 3:0-Erfolg vor einem Jahr auch diesmal überraschen zu können. Im ersten Satz lagen sie über weite Strecken vorn, verloren jedoch dann ihre Linie. Suhl wurde stärker und stärker und nutzte die zunehmende Verunsicherung der Gäste. Nach einem klar beherrschten zweiten Satz brachten die Einheimischen um eine starke Claudia Steger weiter ihr druckvolles Spiel durch und durften zum Jahresabschluss erstmals jubeln.

Suhls Trainer Mateusz Zarczynski sprach von einem großen Kampf seiner Mannschaft und einem sehr wichtigen Sieg zum Abschluss des Jahres. Seinem Gegenüber Florian Völker stand indes die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. „Wir haben nie aufgegeben, immer gewollt, aber unsere Leistung heute nicht aufs Feld gekriegt. Das tut weh, weil wir besser spielen wollten.“