SV 1880 Unterpörlitz zurück in Erfolgsspur

Unterpörlitz. Zwei klare Siege gab es für die Badminton-Asse des SV 1880 Unterpörlitz zum Jahresausklang in der Thüringenliga

Badminton-Thüringenligist SV 1880 Unterpörlitz hat nach der schmerzlichen 3:5-Heimniederlage Anfang November gegen den 1. Erfurter BV seine beiden ausstehenden Auswärtsspiele vor der Winterpause gewonnen. Gegen den SV Jena-Zwätzen (7:1) und dem 1. BV Weimar (6:2) gab es klarere Erfolge. Beim Schlusslicht Weimar gingen nur das Herren-Spitzeneinzel von Thomas Pohl gegen Michel und das abschließende gemischte Doppel Horn/Seifert gegen die Michel-Geschwister nach einer Schulterverletzung Anne Seiferts verloren. In Jena musste nur das Herren-Einzel 1 abgegeben werden. In der Tabelle bleiben die Unterpörlitzer mit nur zwei Zählern Rückstand hinter Spitzenreiter 1. Erfurter BV auf Tuchfühlung, gegen den es im Februar das Rückspiel gibt. Erst am 12. Januar 2020 geht weiter. Zum Rückrundenstart muss Unterpörlitz zu GutsMuths Jena III und OTG Gera III.