SV 1883 Schwarza mit zwei Landesmeistertiteln

Nach einer langen Abstinenzzeit, bedingt durch Corona, fallen endlich wieder die Gewichte im Freistaat Thüringen.

Dies jedoch nur bei den älteren Jahrgängen, da die Landesmeisterschaft der Kinder und Jugend in Sömmerda am vergangenen Sonntag dem kurzfristigen Corona-Stopp in dem Landkreis zum Opfer fiel.

Zum Glück war in Südthüringen der Wert der Neuinfizierten noch nicht über die Stopp-Schwelle gestiegen und so konnte der ASV Schleusingen die kurzfristig übernommenen Landesmeisterschaften über die Heberbühne bringen. Vom SV 1883 Schwarza hatten sich nur zwei Aktive auf diesen wohl einzigen Jahreshöhepunkt vorbereitet und kamen mit zwei Goldmedaillen zurück.

Lisa Möller startete bei den Seniorinnen und konnte nicht ganz ihre hochgesteckten Erwartungen erfüllen. Sie begann sicher im Reißen mit 52 Kilogramm, stellte damit einen neuen Landesrekord auf, verschenkte dann aber ihre weiteren Versuche bei 55 Kilogramm durch alte, noch nicht beseitigte Fehler in der Technik.

Besser machte sie es im Stoßen, wo sie drei saubere Versuche auf die Bohle brachte. Über 72 und 75 Kilogramm schraubte sie ihre Bestleistung auf 77 Kilogramm und erzielte auch im Zweikampf mit 129 Kilogramm einen neuen Bestwert und damit zwei weitere Landesrekorde.

Abteilungsleiter Klaus Förster startete das erste Mal in der Altersklasse 7, das sind Athleten zwischen 65 und 69 Jahren, in der Klasse bis 81 Kilogramm. Im Reißen gelangen ihm drei gültige Versuche und mit 76 Kilogramm ein neuer Landesrekord in dieser Gewichtsklasse. Im Stoßen begann er mit einem Fehlversuch bei 90 Kilogramm, den er aber im zweiten Versuch ausbesserte. Die 93 Kilogramm im dritten Versuch waren ebenfalls neuer Landesrekord und auch die 169 Kilogramm im Zweikampf stellten eine neue Bestmarke dar. Außerdem wurde er als Zweiter in der Sinclairwertung aller Masters-Athleten mit einem Pokal geehrt.

Jetzt bleibt abzuwarten, ob es in diesem Jahr noch zu weiteren Wettkämpfen kommen wird.