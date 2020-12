SV Bielen versteigert Halstenberg-Trikot für guten Zweck

Meist ist es kein schöner Grund, weshalb zu einer Spendenaktion aufgerufen werden muss. So auch in dem Fall des kleinen 5-Jährigen Leopold Bergmann. Der Nordhäuser Junge leidet an einer Stoffwechselkrankheit, die genetisch bedingt ist und GM1-Gangliosidose heißt. Aber es scheint Hoffnung zu geben. Am National Institute of Health im US-Bundesstaat Maryland gibt es eine Therapie-Studie, die ihm helfen kann. Doch diese ist zum einen sehr langwierig und zum anderen kostspielig. Mit ca. 150.000 Euro muss die Familie rechnen. Geld, das nicht vorhanden ist. Dieses Schicksal hat eine Welle der Hilfsbereitschaft in und um Nordhausen ausgelöst und so haben sich auch die Fußballer vom SV Bielen eingeschaltet. Spieler Steve Jochmann kam die Idee, bei Benjamin Halstenberg nachzufragen. Dies gelang problemlos durch seine früheren Kontakte zu Wacker Nordhausen, wo beide mal spielten. „Den Benjamin kennen viele von unseren Kickern und wir haben einfach gefragt, ob er seinen Bruder Marcel mal fragen könnte, ein Trikot zu spenden“, erklärt Bielens Trainer Nico Kaspersky. Gesagt, getan. Marcel Halstenberg, deutscher Nationalspieler, der bei RB Leipzig am Mittwoch noch in der Champions League in Istanbul spielte, zögerte keine Sekunde und spendierte sein originales Trikot von der Europameisterschaft 2018. Dieses soll nun höchstbietend verkauft werden und der Erlös kommt zu 100 Prozent dem kleinen Leopold zugute.

Aber nicht nur Halstenberg war sofort dabei. Ebenfalls teilnehmen wird an der Aktion Ex-Bundesligaprofi Marco Weißhaupt, der ein echtes „Schätzchen“ aus seiner Zeit beim VfB Lübeck zur Verfügung stellt.

Ebenso nehmen Jan Philipp Rose und Matti Langer (aktuell FC Carl Zeiss Jena) als ehemalige Publikumslieblinge von Wacker Nordhausen an der Aktion Teil und stellen ein signiertes Trikot zur Verfügung. Geboten wird ausschließlich über die Facebookseite des SV Bielen, wo ebenfalls weitere Informationen zu dieser Aktion stehen.

Spenden können zudem bei der Kreissparkasse Nordhausen eingehen. Spendenkonto: IBAN: DE09 8205 4052 0030 0201 40, BIC HELADEF1NOR, Verwendungszweck: LEOPOLD