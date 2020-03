Goldbach. In der Handball-Thüringenliga bezwingen die Nessetaler „Hornissen“ den ThSV Eisenach II ungefährdet mit 33:22.

SV Goldbach/Hochheim unterstreicht Heimstärke

Nach zwei empfindlichen Auswärtsniederlagen in Mühlhausen und Hermsdorf hat Handball-Thüringenligist SV Blau-Weiß Goldbach/Hochheim die „Miniflaute“ gestoppt und seine Heimstärke demonstriert. Gegen den ThSV Eisenach II siegten die Schützlinge vom Trainerduo Merten/Taubert ungefährdet mit 33:22 (14:9). Die junge Gäste-Vertretung konnte nur in den ersten 20 Minuten ernsthaft Paroli bieten, als Eisenach nach 3:6-Rückstand eine Goldbacher Schwächephase nutzte und beim 8:7 (20.) zum zweiten Mal in der Partie vorn lag. Dann brachte aber Torhüter Janick Heiko Pillokat die Hausherren zurück auf Kurs. Kurz hintereinander parierte er die Siebenmeter von Qendrim Alaj und Noah Streckhardt, während seine Vorderleute mit einem 6:0-Lauf wieder für entspanntere Mienen im Blau-Weiß-Lager sorgten.

In Hälfte zwei ließen die Nessetaler nichts mehr anbrennen. Bis zum 33:19 (55./Bohrt) wurde der Vorsprung kontinuierlich ausgebaut. Bester Goldbacher Werfer war Marko Oluic mit 11/2 Treffern. Für Eisenach traf Alaj sechsmal, fünfmal vom Punkt. Das große Manko der Gäste war der Rückraum. Auch Zweitliga-Anschlusskader Streckhardt (2 Tore) blieb insgesamt blass.

Ähnlich war der Spielfilm bei der 27:34-Niederlage des SV Behringen/Sonneborn in Suhl. Die T&C-Rumpftruppe (ein Torhüter, acht Feldspieler) hielt bis zum 10:11 (23.) das Spiel offen, ehe Gastgeber Suhl/Goldlauter das Spiel an sich riss. Erfolgreichster Behringer Werfer war Tim Rodrian mit sechs Toren.