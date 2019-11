Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SV Großkochberg punktet für Klassenerhalt

Der in der 1. Ostthüringer-Tischtennis-Bezirksliga in Abstiegsnähe geratene SV 1956 Großkochberg konnte sich in seinem Heimspiel gegen Schlusslicht VfL Gera wieder etwas Luft verschaffen. Die Gastgeber wussten was die Stunde geschlagen hat, so dass man entsprechend zu Werke ging. Nach den Doppelerfolgen, wobei das Florian Rosenkranz/Andre Grüner mit einem 12:10 im fünften Satz gelungen ist, konnte Thomas Schröder im ersten Einzel auf 3:0 erhöhen. Bei diesem Spielstand kamen die Geraer zum 1:3 und nach dem Großkochberger 5:1 zum 2:5. Die 1956er zogen im Anschluss auf 7:2 davon. Andre Grüner konnte mit einem 3:1 Sieg den Schlussstrich zum 8:2 Endstand ziehen. Die Zähler des Gastgebers kommen auf das Konto von Florian Rosenkranz, Andre Grüner (beide 2,5), Thomas Schröder sowie Mario Kind (je 1,5).

2. Bezirksliga

Im benachbarten Saale-Orla-Kreis musste der Aufsteiger zur 2. Bezirksliga, 1. TTC Saalfeld II, eine weitere Niederlage hinnehmen, welche allerdings etwas unglücklich zustande kam. Im Verlauf der Partie gegen den 1. SV Pößneck wurden zahlreiche Vier-Satz- sowie fünf Fünf-Satz-Spiele ausgetragen, die in den entscheidenden Momenten knapp verloren wurden. Nach dem 0:2-Doppelausgang gingen gleich die ersten drei Einzel über die volle Distanz, welche nichts brachten für die Saalestädter (0:5). Den ersten und zweiten Nadelstich konnten dann Fabian Spörl (1:5) und Eva Hetzer (2:5) setzen. Kurz vor Ultimo erwischten die 1. TTC-Akteure ihre beste Phase durch Michael Hetzer, Karl-Heinz Neise sowie erneut Fabian Spörl, die zum 5:7 kamen. Michael Hetzers 2:3 war das Ende der Aufholjagd und besiegelte die 5:8 Niederlage.

Erneut ohne Erfolgserlebnis ging auch das sechste Saisonspiel des SV 1883 Schwarza über die Bühne. Der Tabellenvierte vom TSV Zeulenroda II zog den Gastgebern nach den beiden Doppeln sowie dem ersten Einzelspiel förmlich den Nerv, als sie gleich drei Fünf-Satz-Spiele auf die Habenseite bringen konnten. Nach diesem 0:3 nahm das Unheil der 1883er bis zum 0:6 weiter seinen Lauf. Bei diesem Spielstand konnte Steve Reuter zuschlagen zum 1:6 Ehrenpunkt, dem das 1:7 folgte. Als nun Heinz Böhm nach dem 2:2- Satzausgleich den fünften Durchgang 8:11 verlor, war das Spielende erreicht.

3. Bezirksliga

In Bad Blankenburg fand ein Kreisderby in der 3. Bezirksliga statt. Zu diesem gab der MTV 1876 Saalfeld seine Visitenkarte ab. Das machten die Kreisstädter in einer eindrucksvoller Manier. Zunächst setzten sich die Gäste auf 6:0 ab, bevor Wolf Wunder für den TSV punkten konnte (1:6). Die 1876er erhöhten postwendend auf 7:1 und konnten durch ein 3:1 von Tim Gernhardt über Christian Jäger den Schlussstrich zum 8:1 ziehen. Die Zähler des MTV kommen auf das Konto von Hans-Peter Paschold, Tim Gernhardt (je 2,5), Matthias Noack und Thomas Knoll (beide 1,5).

Eine unglückliche Niederlage musste Neuling Lok Saalfeld beim Tabellenzweiten Schott Jena VI hinnehmen. Die bis zum 5:5 ausgeglichene Partie, mit 2:1- sowie 4:3-Führung für Lok von Gerd Blochberger und Alexandra Fiebrich, fand in der Schlussphase durch zwei Fünf-Satz-Spiele die Entscheidung, die an die Gastgeber gingen. Nach diesem 5:7 war das 1:3 von Mario Müller das Spielende (5:8). Lok punktet durch Alexandra Fiebrich, Georg Schwarz (je 1,5), Gerd Blochberger sowie Mario Müller (beide 1).

Chancenlos waren die Mannen vom SV 1883 Schwarza II beim Tabellenführer Grün-Weiß Triptis. Nach dem 0:3 kam Adrian Hartung zum ersten Schwarzaer Zähler (1:3), der keinen Zuwachs mehr erhielt. Als beim 1:7 Stephan Schößler den Tisch mit einem 0:3 verlassen musste, war die Partie gelaufen (1:8). Nicht im Einsatz war Absteiger SV 1956 Großkochberg II.

Brisant ging es einen Spieltag später beim Ortsnachbarschaftsduell zwischen dem SV 1883 Schwarza II und dem TSV Bad Blankenburg zu. Nach Doppel- und Einzelauftakt war diese Partie ausgeglichen (3:3). Als sich die Lavendelstädter im weiteren Verlauf auf 5:3 sowie 7:4 absetzen konnten, schien das Match zu Gunsten des TSV zu laufen. Doch diese hatten die Rechnung noch nicht mit den 1883ern gemacht. Adrian Hartung sowie Tino Althans gewannen Fünf-Satz-Spiele und brachten ihre Farben beim 6:7 in Punkteteilungsnähe. Diese verhinderte Markus Thiel mit einem 3:1 über Tim Häußler, welches den knappen 8:6 Gästesieg brachte. Für den TSV punkteten Wolf Wunder (3), Frank Reichmann (2,5), Markus Thiel (2) sowie Christian Jäger (0,5). Die Schwarzaer Zähler erspielten Adrian Hartung (2,5), Stephan Schößler (1,5), Tim Häußler und Tino Althans (je 1).

Von der Tabellenkonstellation her standen sich in Großkochberg das Schlusslicht und der Tabellenführer aus dem Saale-Orla-Kreis gegenüber. Doch leicht machte es der SV 1956 II Grün-Weiß Triptis nicht, was fünf Vier- sowie zwei Fünf-Satz-Spiele belegen. Die Gäste kamen zunächst mit 4:0 in Vorderhand, bevor Martin Koschmieder (1:4) sowie Bernd Mattl (2:6) zu etwas Zählbaren kamen. Beim 2:7 zog Sebastian Roth im fünften Satz mit 11:13 den Kürzeren, welches der Schlussstrich war.

Gegen Tabellennachbar Schott Jena VI hatte sich der MTV 1876 Saalfeld an eigenen Tischen vorgenommen zu weiteren Pluszählern zu kommen. Doch es sollte anders kommen. Nicht in Bestbesetzung hieß es nach den beiden Doppeln 0:2. Den ersten Soloauftritt konnte Matthias Noack für sich verbuchen (1:2), wie auch den Punkt zum 2:5. Die Jenaer Gäste erhöhten im Anschluss auf 7:2. Das 0:3 von Aufrücker Robin Neubauer war das Ende dieser Begegnung.