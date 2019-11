Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

SV GutsMuths erwartet Spitzenreiter

Vor den Spielerinnen und Spielern von Badminton-Zweitligist SV GutsMuths Jena liegt am Sonnabend die bisher größte Herausforderung in dieser Saison. Die Mannschaft von der Saale empfängt um 17 Uhr in der Sporthalle des Sportgymnasiums den noch ungeschlagenen Tabellenführer 1. BC Saarbrücken-Bischmisheim II. Die Bundesliga-Reserve aus dem Saarland kann mitunter auch schon mal Nationalspieler oder ehemalige Olympioniken aufbieten, die in der ersten Mannschaft nicht zum Einsatz kommen. „Eigentlich ist das ja ganz schön, nicht genau zu wissen, wer kommt“, sagt Lisa Geppert, die seit dieser Saison den Schläger für die Jenaer schwingt. Dann mache man sich nicht so viele Gedanken über Taktiken. Und außerdem sind die Jenaer nach vier Siegen in Folge als Tabellen-Vierte im Aufwind und konnten das bisher letzte Spiel gegen den klaren Favoriten für sich entscheiden. Wichtig sei, sagt Lisa Geppert, dem Publikum das zu bieten, was es will: „Spannende Badmintonspiele!“Am Sonntag geht es für den SV GutsMuths an diesem Doppelspieltag-Wochenende weiter gegen den BC Remagen. Gegen den starken Aufsteiger aus Rheinland-Pfalz wollen die Thüringer ab 11 Uhr punkten.