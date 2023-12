Tabellenführung trotz erster Niederlage für Nordhausens Volleyballerinnen

Nordhausen Die SVC-Damen holen vier Zähler beim Heimdoppel. Gegen Jena gab es ein 3:0 und gegen Blankenhain ein 2:3

Die Erfolgsserie der Nordhäuser Volleyballerinnen ist am fünften Spieltag der Verbandsliga Nord trotz Heimvorteil der Wiedigsburghalle gerissen. Nach einem deutlichen 3:0 über den USV Jena mussten sich die Südharzerinnen im zweiten Spiel nach toller Aufholjagd der SSG Blankenhain etwas unglücklich mit 2:3 geschlagen geben. Dennoch thronen die Nordhäuserinnen weiter an der Tabellenspitze.

Zu Beginn waren die Gastgeberinnen voll in Spiellaune, direkt zur ersten Auszeit hatten diese sich bereits einen 8:2-Vorsprung erspielt. „Die Hauptmotivation in der eisigen Wiedigsburghalle, den Zuschauern mit ordentlichem Volleyball kräftig einzuheizen“, so Trainer Michal Gryga nach dem Spiel. Seine Mädels hielten sich daran und gewannen 25:10. Auch im zweiten Abschnitt lief bei Anna Steinmetz, Zahra Quasemi, Kapitänin Adriane Grunig, Jenny Bierwisch, Judith Wolff, Michelle Klante, Katharina Heinrich und Christin Feitsch alles prima. Mit druckvollem Spiel wurden die Gäste aus dem Saaletal 25:12 überrollt. Auf der dritten Etappe fiel es den Gastgeberinnen schwerer die Konzentration hochzuhalten, erst am Ende der Begegnung wurde das Tempo zum verdienten 25:22 noch einmal angezogen. „Wir haben Jena von Anfang an gezeigt, dass heute gegen uns nichts zu holen ist“, so Gryga zufrieden.

Die Pause zwischen den Spielen bekam den SVC-Damen aus unerklärlichen Gründen überhaupt nicht, die Präzision und die Sicherheit waren fast die ersten beide Sätze lang „wie weggeblasen.“ Folglich ging der erste Abschnitt deutlich mit 13:25 an die Gäste aus dem Weimarer Land, auch auf der zweiten Etappe beim 21:25. Wenig später präsentierten sich die Südharzer Mädels dann wieder in bester Volleyball-Laune und sicherten sich den dritten Satz deutlich mit 25:14. Ab dem vierten Teilabschnitt sahen die rund 50 Zuschauer ein, wie Gryga es beschrieb, „super Volleyballspiel auf hohem Niveau mit sehenswerten Aktionen auf beiden Seiten“. Bei ständigem Führungswechsel hatten die Frauen vom Südharzer VC am Schluss das Glück erzwungen und vertagten mit 27:25 die Entscheidung in den Tiebreak. Nach schwachem Start (0:3) wurde beim vermeintlich klaren 3:8 aus Sicht des SVC zu letzten Mal die Spielfeldseite gewechselt. Zunächst wurde der Rückstand bis zum 12:14 aufgeholt, urplötzlich bot sich beim 15:14 die ungeahnte Chance zum Gewinn der Partie. Diese wurde jedoch nicht konsequent genutzt, sodass Blankenhain nach 121 Minuten beim Schlusspfiff etwas glücklich 17:15 als Sieger vom Parkett ging. „Dass wir die erste Niederlage verbuchen mussten, lag am Gegner. Mit Blankenhain haben wir den bislang stärksten Kontrahenten der Saison gehabt, sie haben sehr gut gespielt“, zollte Gryga dem Gegner Respekt.