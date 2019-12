Thamsbrück. Auch Im ersten Rückrundenspiel der Landesliga ist der Thamsbrücker SV weiter in der Erfolgsspur geblieben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tabellenführung weiter ausgebaut

Gegen den KC Grün-Weiß Eisenach konnten die Hausherren mit einem 5,5:2,5-Erfolg bei 3207:3109 Gesamtholz die Tabellenführung weiter ausbauen. Da der direkte Verfolger HKSV Blau-Weiß Lauterbach im Derby gegen den SV Mihla patzte, führt der Thamsbrücker SV das Tableau nun mit sechs Punkten Vorsprung an.

Auf der Eisenacher Kegelsportstätte „An der Katzenaue“ bekamen die Thamsbrücker nichts geschenkt. Sie mussten sich jedes Holz hart erarbeiten. Das Anfangspaar mit Stephan Gutermann und Benjamin Keil erspielten für das TSV-Team eine Führung.

Keil sorgt für sicheren Vorsprung

Gutermann und Florian Leihbecher teilten sich nach 2:2-Sätzen sowie 532:532 Kegel den Teampunkt. Keil konnte währenddessen bereits einen sicheren Vorsprung nach 4:0-Sätzen sowie 557:474 Kegeln gegen Uwe Cziha, der ab dem 61. Wurf durch Roberto Steuber ersetzt wurde, erzielen.

Das Mittelpaar brachte dann wieder die aus Gästesicht unerwünschte Spannung in die Partie. Alexander Gröger und Lucian Teichmann verloren ihre Duelle gegen die Gastgeber.

Gröger unterlag gegen Ralf Eichmann nach 1:3-Sätzen mit 525:538 Kegeln. Teichmann beendete sein Duell gegen Maik Ehegötz nach Satzgleichheit sowie sehr knappen 515:516 Kegeln.

Thamsbrücker Schlusspaar ist gefordert

Wie so oft in dieser Saison war wieder einmal das TSV-Schlusspaar mit Sven Röthig und Andre Pöschel gefordert. Aus den direkten Duellen konnte der TSV bis zu diesem Zeitpunkt nur 1,5:2,5 Mannschaftspunkte erspielen. In der Gesamtholzzahl führte man jedoch mit 69 Zählern.

Für einen Sieg reichte es bereits, wenn ein TSV-Spieler punkten würde.

Röthig begann recht verhalten und unterlag im ersten Satz gegen Karsten Lip. Das war jedoch der einzige Satz, der für Röthig verloren ging – alle anderen sicherte der Ablassstädter souverän.

Pöschel lässt keine Zweifel aufkommen

Eisenach versuchte zwar noch ab dem 91. Wurf mit der Einwechselung von Oliver Trümper die Wende zu schaffen, jedoch vergeblich. Am Ende gewann Röthig seinen Wettkampf deutlich mit 3:1-Sätzen sowie 524:492 Holz.

Pöschel ließ von Anfang an keine Zweifel aufkommen. Er spielte alle vier Sätze konstant und unterlag nur im dritten Durchgang gegen einen plötzlich stark aufspielenden Udo Scharf und lag am Ende mit 3:1 vorne.

Pause kommt gelegen

Nach acht Spielen in Folge kommt die Pause den Thamsbrückern nun recht gelegen.

Am Samstag, 21. Dezember, steht dann das finale Heimspiel des Jahres gegen den TSV 1860 Römhild an.