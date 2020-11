Seit gestern sind sämtliche Sportstätten im Landkreis Saalfeld/Rudolstadt nach einer am Donnerstagabend veröffentlichten Allgemeinverfügung des Landratsamtes im Zuge der Corona-Pandemie geschlossen.

Abgesehen von Individualsport ist damit Freizeit- und Breitensport ab sofort nicht mehr möglich. Bislang durfte zumindest noch der Nachwuchs trainieren, mit der Verfügung ist aber auch das nicht mehr möglich.

Wir unterhielten uns über die möglichen Auswirkungen vornehmlich auf Kinder und Jugendliche mit dem Rudolstädter Sven Bresemann, Dozent für frühkindliche Pädagogik am Thüringer Institut für Lehrerfortbildung in Bad Berka sowie DFB-Stützpunkttrainer.

Am Donnerstag haben Sie das letzte Mal in Saalfeld die D-Junioren des FC Saalfeld trainiert. Für wie lange haben Sie sich von Ihren Schützlingen verabschiedet?

Gute Frage. Ich weiß nicht, wie lange wir nun nicht gemeinsam trainieren können. Wir versuchen nun wie im Frühjahr, online kleine Wettkämpfe zu veranstalten und zu trainieren. Viele waren traurig, dass jetzt wieder alles zugemacht werden musste.

Aber so überraschend kam der Schritt nach den letzten Tagen ja nicht.

Nein, das stimmt. Aber ich hätte mir schon ein Differenzierung gewünscht, zumindest die Sportplätze oder auch Bolzplätze offen gelassen. Trainieren kann man ja durchaus draußen auch bis null Grad Celsius. Das tut keinem weh. Insofern ist es aus meiner Sicht eine Entscheidung in die falsche Richtung. Aber ich habe das Gefühl, dass viele bei der Entscheidung nicht so richtig bedenken, was das mit den Kindern macht.

Was denn?

Nur ein Beispiel: Nach dem Lockdown im Frühjahr gab es selbst bei den leistungsorientierten Fußballern beim Stützpunkttraining sehr große konditionelle Probleme, einige haben beim Gewicht ganz schön zugelegt. Hinzu kommt, dass sie richtig darunter leiden, wenn sie wieder wochenlang gemeinsam kein Sport treiben können.

Sie sind auch viel in Kindergärten und auch Schulen unterwegs, bieten dort Sport- und Bewegungsprojekte an. Wie sieht es dort aus?

Die Schulprojekte sind bereits seit Anfang November auf null gefahren, ähnliches dürfte jetzt auch in den Kindergärten passieren. Gerade in diesem Alter ist es wichtig, dass sich die Kinder mindestens eine Stunde täglich intensiv bewegen. Diese Empfehlung gab ja vor einigen Tagen auch die WHO.

Noch einmal: Was denken Sie, ab wann wieder gemeinsam Sport getrieben kann?

Ich befürchte, dass bis März kein gemeinsames Training möglich sein wird.