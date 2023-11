Tag der offenen Tür: Sömmerda lädt zum Billardspielen

Der von Abteilungsleiter Erhard Werther gebaute Lochbillardtisch in Sömmerda.

Sömmerda spielt Billard! Unter diesem Motto bietet die Abteilung Billard des SV Sömmerda von Mittwoch bis Freitag ihre Tage der offenen Türen an. Geöffnet ist jeweils von 15 bis 19 Uhr in der Fichtestrasse 23.

Geboten wird den Interessenten ein Einblick in die Welt des nicht so öffentlichen und vor allem nicht so populären „Billardtrainings“ und die Möglichkeit, hinter die Facetten der Sportart zu blicken. Billard ist abwechslungsreich, interessant und immer wieder eine Herausforderung, weil man einfach nie perfekt sein kann.