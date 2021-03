Handball: Talenteschmiede ThSV Eisenach erhält Konkurrenz

Eisenach/Jena. Ab dem neuen Schuljahr werden am Jenaer Sportgymnasium Jungen im Handball gefördert. Der ThSV Eisenach beäugt das Projekt kritisch.

Seit Jahrzehnten ist der ThSV Eisenach im leistungsorientierten Jungen-Handball Thüringens Topadresse schlechthin. Die Wartburgstädter haben eine Beinahe-Monopolstellung, sind im Land bei C- B- und A-Jugendlichen Abonnementmeister. Doch die Zeiten, in denen die ambitionierte Jugendspieler mangels Alternativen zwangsläufig beim ThSV anheuern oder eben Thüringen verlassen, sind vorbei. Zum neuen Schuljahr werden am Jenaer Sportgymnasium erstmals Jungen für die Sportart Handball aufgenommen. Interesse ist da. „Wir haben bisher 14 Anmeldungen für die Sichtung“, war von Thüringens Verbandstrainer Christian Roch zu erfahren.