Teamleiter-Ausbildung in Bischofferode

Der Kreisfußball-Ausschuss (KFA) Eichsfeld-Unstrut-Hainich bietet vom 1. Juni bis 11. Juli eine Teamleiterausbildung in Bischofferode an. Anmeldungen dafür sind bereits auf der KFA-Homepage unter www.kfa-eic-uh.de möglich.

Der Lehrgang wird an fünf Tagen (4. Juni, 7. Juni, 14. Juni, 21. Juni, 5. Juli) jeweils abends in Form einer Videokonferenz abgehalten. Am Freitag, 25. Juni (17 bis 20 Uhr), Samstag, 26. Juni (9 bis 13 Uhr), Freitag, 9. Juli (17 bis 20.30 Uhr) und Samstag, 10. Juli (8 bis 13 Uhr) findet zudem Präsenzunterricht vor Ort am Sportplatz Ellernweg statt.

Inhalte werden unter anderem Seminarorganisation, Leistungsfaktoren, altersgerechtes Training, die Planung von Übungseinheiten, Talentförderung, Integration, Erste Hilfe, die Thematik DFB-Fußballabzeichen sowie Regelkunde sein.

www.kfa-eic-uh.de