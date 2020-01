Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Teistungens erste Testpartie mit Zugang Galluzzi

Fußball-Verbandsligist FC Wacker Teistungen wird am Sonntag, 2. Februar, sein erstes Testspiel in der Winterpause bestreiten. Eigentlich war die erste Winterpausen-Vorbereitungspartie bereits vor einer Woche geplant, fiel jedoch kurzfristig aus. Am Sonntag treffen die abstiegsbedrohten Teistunger ab 14 Uhr auf dem eigenen Kunstrasenplatz auf den niedersächsischen Bezirksligisten SV Blau-Weiß Bilshausen.

Mit dabei wird aller Voraussicht nach auch Zugang Daniele Galluzzi sein. Der vom SV Rotenberg (Bezirksliga Niedersachsen) gekommene Zugang, der das Teistunger Offensivspiel beleben soll, hat bereits einige Einheiten mit seinen neuen Teamkollegen hinter sich. „Er fühlt sich wohl, hat sich bereits gut eingelebt“, erklärt Sportdirektor Michael Böduel.

Einen neuen Trainer können die Teistunger noch nicht vermelden, sind aber optimistisch, dies in Kürze tun zu können, um dann erfolgreich in die zweite Halbserie starten zu können. „Die Winterpause hat uns gut getan, weil einige Angeschlagene wie Florian Kellner wieder zurückgekehrt sind“, sagt Böduel.

Langensalza testet gegen Lobenstein

Auch Verbandsligist FSV Preußen Bad Langensalza testet an diesem Wochenende. Zu Gast auf dem kleinen Kunstrasenplatz ist am Samstag, 1. Februar (13 Uhr), der VfR Bad Lobenstein aus der Landesklassen-Staffel 1.

Auch die Landesklassen-Mannschaften aus dem Eichsfeld und dem Unstrut-Hainich-Kreis schnüren am Wochenende die Schuhe. Der SV Grün-Weiß Siemerode tritt am Samstag ab 14 Uhr beim SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen an. Zeitgleich trifft der SC Leinefelde auf eigenem Terrain auf den Thüringenligisten Eintracht Sondershausen. Für den starken Aufsteiger SV Altengottern heißt der Kontrahent am Samstag, 1. Februar, Wacker Gotha. Das Duell mit dem Zweiten der Landesklassen-Staffel 3 beginnt um 14 Uhr.