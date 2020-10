Tennis-Duo Krawietz/Mies steht in Paris erneut im Finale

Kevin Krawietz und Andreas Mies spielen bei den French Open erneut um den Titel. Die Vorjahressieger entschieden am Donnerstag in Paris ihr Halbfinale gegen die US-Open-Finalisten Wesley Koolhof/Nikola Mektic aus den Niederlanden und Kroatien mit 6:3, 7:5 für sich. Im Endspiel treffen der 28 Jahre alte Coburger Krawietz und der zwei Jahre ältere Kölner Tennisprofi Mies am Samstag auf Mate Pavic und Bruno Soares.

Das kroatisch-brasilianische Doppel setzte sich gegen die an Nummer eins gesetzten Kolumbianer Juan Sebastian Cabal/Robert Farah durch. Im vergangenen Jahr hatten Krawietz und Mies überraschend als erstes deutsches Doppel seit 1937 den Titel in Roland Garros gewonnen. Mit einem glänzenden Auftritt verdiente sich das Duo nun den zweiten Finaleinzug bei einem Grand-Slam-Turnier.

Erstes Spiel im ersten Satz dauert zehn Minuten

Gleich im zehn Minuten (!) dauernden ersten Spiel des ersten Satzes gelang dem deutschen Duo ein Break. Nach dem schnellen 2:0 hatte jedoch Mies beim Stand von 2:1 auch Schwierigkeiten mit seinem Aufschlag, sicherte dann aber mit einem gefühlvollen Stopp nach 25 Minuten den Punkt zum 3:1. Mit dem zweiten Break sicherten sich die beiden deutschen Davis-Cup-Spieler den ersten Satz, die Hälfte auf dem Weg ins Finale war geschafft.

Bis auf das Achtelfinale spielte das Duo bei den diesjährigen French Open souverän auf, gewann gegen Alexander Bublik/Michail Kukuschkin aus Kasachstan 6:2, 6:3, gegen Feliciano Coria und den Einzel-Halbfinalisten Diego Schwartzman aus Argentinien 6:2, 6:0 und im Viertelfinale gegen Jamie Murray und Neal Skupski aus Großbritannien 6:4, 6:4. Lediglich gegen die Franzosen Benjamin Bonzi/Antoine Hoang mussten die beiden zittern und beim 6:4, 1:6, 7:6 (7:5) drei Matchbälle abwehren.

Im vergangenen Jahr spielten sie sich in einen Rausch

Gegen Koolhof und Mektic, die bei den US Open in New York das Finale gegen Pavic und Soares verloren hatten, spielten Krawietz und Mies eindrucksvoll und selbstbewusst auf. Eine Breakchance zum möglichen 3:1 vergaben die beiden noch, blieben aber stets in Führung. Nach 1:26 Stunden nutzte das deutsche Doppel den ersten Matchball und nahm seinen Gegnern zum 7:5 zu Null das Aufschlagspiel ab.

Im vergangenen Jahr hatten sich Krawietz und Mies in einen Rausch gespielt und stiegen zum ersten rein deutschen Doppel seit Gottfried von Cramm und Henner Henkel 82 Jahre zuvor auf, das einen Grand-Slam-Titel holte. Nun fehlt noch ein Sieg zum erneuten Coup. (dpa)