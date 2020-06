Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tennisclub Optimus Erfurt unterliegt knapp 3:5

In fast allen Altersklassen starteten landesweit die Tennis-Senioren in die Saison. So etwa in der Bezirksliga der Herren 50, wo der TC Optimus Erfurt in Heiligenstadt gefordert war und knapp mit 3:5 unterlag. Zwar brachte Bert Heppner sein Team mit einem souveränen 6:4, 6:2-Erfolg in Führung. In der Folge gingen aber drei Einzel verloren. Dennoch hätten die Erfurter noch siegen können. Heppner egalisierte im Doppel mit Jens Burgholz dank eines 2:0-Sieges zum 3:3. Da aber zeitgleich Uwe Matthäi/Uwe Neumann 0:2 unterlagen, ging der Erfolg schließlich ins Eichsfeld. Besser lief es zum Auftakt für den TC Erfurt 93, der beim TC Mühlhausen zu einem deutlichen 7:1-Auswärtserfolg kam und die Tabelle so vorerst anführt.