Testspiel vom SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen gegen Rot-Weiß Erfurt kam nicht überall gut an

Bad Frankenhausen. Rot-Weiß Erfurt gewinnt 7:1. Beide Mannschaften sehr zufrieden, im Gegensatz zu so manch anderen außerhalb dieses Spiels

Es war das einzige Spiel an diesem Wochenende. Heiß diskutiert und nicht von Jedem für gut befunden. Dennoch über die Bühne gebracht, und das erfolgreich. Das Testspiel vom SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen gegen den FC Rot-Weiß Erfurt, was der Oberligist 7:1 für sich entschied, hat viel geboten und bewiesen, dass es geht, unter der geforderten Bedingungen relativ problemlos Fußball zu spielen. Voraussetzung dafür ist freilich eine hohe Quote an geimpften Sportlern. In den sozialen Netzwerken, wo ohnehin die Hemmschwelle immer weiter nach unten zu gehen scheint, wurde die Ansetzung teils stark kritisiert und ließ viele nur den Kopf schütteln. Aber beide Mannschaften haben gezeigt, dass es geht und ihre Entscheidung zu spielen, verteidigt.

„Es lief alles geordnet und ruhig, wie ein Länderspiel. Von daher haben wir alles soweit richtig gemacht“, sagt Achim Ritter nach dem Spiel. Der Präsident des Frankenhäuser Thüringenligisten hatte vor, während und nach dem Spiel so einige Fragen zu beantworten, auch sein Telefon klingelte unentwegt. Ritter hatte auch, aufgrund der prikären Lage, die Polizei vor Ort. „Es war gut, dass sie da waren. Und es war noch besser, dass sie nicht einschreiten musste“, so Ritter weiter.

Auf der Trainerbank bei Bad Frankenhausen nahm in dem Testspiel Andreas Raiber Platz und hatte die Verantwortung. Silvio Beer, der sonst das Sagen bei den Blau-Weißen hat, war verhindert und gab die Verantwortung an seinen Co. weiter. „Das hat er sich auch einfach mal verdient. Er trägt einen großen Teil dazu bei, dass wir so erfolgreich sind. Da kann er so ein Spiel auch mal leiten. Ich habe da vollstes Vertrauen in ihn. Und er hat seine Sache richtig gut gemacht“, lobt Beer seinen Stellvertreter.

Seine Jungs waren vor allem in der ersten halben Stunde richtig gut drin im Spiel. Natürlich übernahm Erfurt die Kontrolle und hatte mehr Ballbesitz. Aber die erste wirkliche Chance hatten die Frankenhäuser, die Peet Schmidt vergab.

Nach gut 20 Minuten dann das 1:0 für Erfurt von Kay Seidemann, der Kevin Gröger mit seinem satten Schuss ins lange Eck keine Chance ließ. Aber die Frankenhäuser, angetrieben vom Ex-Erfurter Carsten Kammlott, blieben frech und kamen nur eine Minute später zum Ausgleich. Ein Querpass landete bei Tino Auerbach, der die Kugel mustergültig in den linken Knick beförderte. Ein sehr schöner Treffer. „Der ist mir über den Schlappen gerutscht“, lacht der Frankenhäuser Kapitän nach der Partie über seinen Treffer und wertete die ein oder andere weitere Szene bei einem kühlen Getränk mit seinen Teamkollegen aus.

Die Stimmung bei Raiber und Co. war dementsprechend gut. Ganz im Gegenteil bei Erfurt. Trainer Manuel Rost wollte es nicht wahr haben und fluchte. Er und sein Trainerteam nahmen die Sache sehr ernst, waren sie es ja auch, die dieses Spiel angeleiert hatten.

Mit zunehmender Zeit konnte sich auch Rost wieder beruhigen, denn seine Jungs zeigten nun eine deutlich seriösere Spielweise. Bis zur Pause legte Rot-Weiß noch drei Bälle ins Netz und ließ keinen Zweifel aufkommen, wer das Spiel gewinnen sollte. Der Klassenunterschied war nun allgegenwärtig.

Beide Mannschaften wechselten in der Pause munter durch, so dass alle Mann an diesem Freitagabend ihre Einsatzzeiten bekamen. Für Bad Frankenhausen noch von etwas größerer Bedeutung, denn für den Thüringenligisten war es definitiv das letzte Spiel in diesem Jahr. Erfurt hingegen pausiert nicht, noch nicht muss sagen, wenn man die aktuellen Geschehnisse so betrachtet. Die Gäste spielten die Partie locker runter und erzielten noch drei Tore, die zum einen gut rausgespielt, zum anderen aber auch Geschenke der Gastgeber waren.

„Das Ergebnis ist ja eigentlich zweitrangig in so einem Spiel. Wir haben das ganz ordentlich gemacht und für die Jungs war es noch mal ein Highlight. Vielleicht hätten wir zwei Tore mehr verhindern können. Aber letztendlich können wir zufrieden sein. Mit dem Kader von Erfurt und dessen Spielanlage hat man gemerkt, dass sie mindestens eine Klasse besser sind“, sagte Andreas Raiber kurz nach der Partie.

Während des Spiels sprach sich schnell die Meldung rum, dass bis zum 1. Januar 2022 der Spielbetrieb auf Landesebene ruht - wie das sogenannte und vielzitierte Lauffeuer.

„Das war ja eigentlich klar. Damit haben wir alle gerechnet“, so Raiber mit enttäuschter Stimme.

Und wie geht es nun weiter? Vorerst soll weiter trainiert werden, unter den geforderten Bestimmungen. „Dann sehen wir weiter. Das müssen wir intern auch erst einmal auswerten“, sagte Raiber auf Nachfrage, der wie so alle die Lage nicht eindeutig einschätzen kann.

Mit einem waren sich aber alle sicher: Noch eine abgebrochene Saison braucht kein Mensch und will niemand.