„Texas Tim“ gibt in USA sein Comeback

Billroda. Früherer Jenaer Tim Apolle meldet sich nach Kreuzbandriss beim „Red Bull Tennessee Knockout“, dem größten Hardenduro-Race in Nordamerika, zurück.

Motorsportler Tim Apolle hat sich bei seinem ersten Rennen nach seinem Kreuzbandriss im Januar bei der SuperEnduro-Weltmeisterschaft in Riesa schon wieder in blendender Form gezeigt. Der 27-Jährige aus Billroda (Sachsen-Anhalt), der lange in Jena lebte und dort auch studierte, gab sein Comeback in den USA beim „Red Bull Tennessee Knockout“, dem größten Hardenduro-Rennen in Nordamerika. „Die Startliste war allein schon wieder spektakulär, die besten Fahrer der Welt waren natürlich gemeldet“, berichtet Apolle, der schon im vergangenen Jahr in den USA erfolgreich Rennen bestritt und froh über seine Rückkehr war.

Der Deutsche, der gern einen Cowboy-Hut trägt, ist in der US-Fanszene daher bestens bekannt und hat sogar den Spitznamen „Texas Tim“ bekommen. Nach einigen Trainingseinheiten in den Bundesstaaten New York und Pennsylvania sowie einer Trainingseinheit mit dem fünffachen Weltmeister David Knight in Georgia wurde es für Apolle in Tennessee ernst. Aber schon mit dem Prolog war der Extrem-Motorsportler zufrieden, platzierte sich im Spitzenfeld auf Rang zwölf.

Auch im Hauptrennen hielt er sich in der Spitzengruppe und qualifizierte sich fürs 45-minütige Sprintrennen der besten 25 Fahrer. Lange hielt er sich auf Platz zehn. „Körperlich war ich allerdings ziemlich am Ende und stürzte leider in der letzten Runde. Dadurch fiel ich auf Rang 16 zurück, aber im Ziel war ich trotzdem zufrieden mit meinem Wochenende“, berichtet der Beta-Fahrer, der mittlerweile schon wieder zuhause ist.

In der Heimat wird er aber nicht lange verweilen, schon bald geht es zurück in die USA, wo er bis Dezember bleiben wird. Apolle startet nämlich erneut bei der AMA Endurocross-Meisterschaft, die Ende September beginnt.