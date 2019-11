Die Thamsbrücker Kegler bleiben in der Landesklassen-Staffel 2 weiter auf dem Vormarsch.

Thamsbrück. Der Thamsbrücker SV bleibt in der Kegeln-Landesliga Staffel II weiterhin ungeschlagen und belegt somit folgerichtig weiterhin den ersten Platz.

Thamsbrück verteidigt die Tabellenspitze

Am 7. Spieltag der laufenden Saison konnte der TSV auswärts beim SV Grün-Weiß Wasungen nach einem 5:3 Sieg (3262:3197) die Punkte mit nach Hause nehmen und die Tabellenspitze verteidigen.

Der erste Durchgang endete jedoch recht ausgeglichen. Während Benjamin Keil gegen Mathias Löffler nach einem 3:1 in den Sätzen sowie 561:525 den ersten Teampunkt für Thamsbrück erspielen konnte, unterlag derweil Lucian Teichmann gegen Martin Genßler mit 1:3-Sätzen bei 535:569 Kegeln.

Kein Team kann sich absetzen

Die Duelle im Mitteldurchgang zeigten sich ähnlich. Keine Mannschaft konnte sich entscheidend absetzen.

Sven Röthig behauptete sich nach Satzgleichheit gegen Patrick Arndt mit 564:542. Alexander Gröger (521) hatte gegen Siegfried Muhl (552) nach nur 1:3-Durchgängen keine Chance.

Somit führten die Gastgeber vor dem finalen Durchgang nach 2:2 Mannschaftspunkten hauchdünn mit nur sieben Zählern.

Für den TSV war daher noch alles möglich. Die Aufholjagd konnte somit beginnen.

Pöschel begräbt die Hoffnungen des Gegners

Jedoch bekamen es Andre Pöschel und Max Müller, der für den arbeitsbedingt verhinderten Stephan Gutermann einsprang, es mit einem Schlussduo zu tun, das in den letzten Heimspielen immer konstant starke Ergebnisse ablieferte.

Doch zum Glück der Thamsbrücker konnten sie diese Leistungen an diesem Tage nicht zu 100 Prozent abrufen. Zumal Pöschel letztendlich alle Hoffnungen der Wasunger begrub.

Hochmotiviert ging er in sein Duell gegen Manfred Klee und kämpfte energisch um jedes Holz. Er belohnte sich daher mit herausragenden 580 Kegeln und wurde somit zum Matchwinner der Partie.

Denn nach 3,5:0,5 Sätzen leistete Klee (486) kaum noch Widerstand.

Nächstes Heimspiel gegen SV Mihla

Max Müller hingegen konnte zwar sein Duell nach 1:3 Sätzen gegen Daniel Hunneshagen nicht gewinnen, doch nach 501:523 Zählern blieb er dem Wasunger dicht auf den Fersen, sodass nach 3262:3197 die letzten zwei zu vergebenden Punkte ebenfalls dem Thamsbrücker Konto gutgeschrieben wurden.

Am 8. Spieltag empfängt Thamsbrück die Sportfreunde vom SV Mihla. Anwurf in Thamsbrück ist am kommenden Samstag, 23. November, um 14 Uhr.