Thamsbrücker Kegler siegen erstmals auswärts

Die Kegler des Thamsbrücker SV waren nun erstmals in der noch jungen Thüringenliga-Saison auch auswärts erfolgreich. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sowie einem neuen Auswärtsrekord bei 3492:3324 Gesamtzählern und 7:1-Teampunkten deklassierten sie den ehemaligen Bundesligisten von der SpVgg Rudolstadt förmlich.

Gleich zu Beginn der Partie behaupteten sich die Gäste. Besonders Benjamin Keil und auch Andre Pöschel setzten erste Achtungszeichen. Keil trennte sich nach Satzpunktgleichheit sowie 589:553 von Max Heinemann. Pöschel stand seinem Teamkollegen in nichts nach und erspielte ebenfalls den Punkt nach 2,5:1,5-Sätzen sowie 590:552-Kegeln gegen Rene Stephan.

Alle Augen sind auf Röthig und Teichmann gerichtet

In Durchgang zwei waren auf Seiten des TSV alle Augen auf Sven Röthig und Lucian Teichmann gerichtet. Konnten beide TSV-Spieler das Niveau ihrer Vorspieler aufrechterhalten und den Vorsprung weiter ausbauen? Röthig zeigte Siegeswillen und setzte sich souverän gegen Marcus Jäkel nach 3,5:0,5-Sätzen bei 581:567-Kegeln durch.

Teichmann hatte währenddessen das Glück nicht immer auf seiner Seite und verlor die ersten drei Sätze jeweils knapp gegen Lutz Pfotenhauer. Zwar war zu diesem Zeitpunkt das Duell um den Mannschaftspunkt bereits entschieden, doch im letzten Satz triumphierte der TSV-Spieler deutlich gegen den Rudolstädter, sodass er nach dem 581:567 weitere wichtige Zähler in den Gesamtholz gut machen konnte.

Nächstes Spiel gegen Tabellenführer

Das TSV-Schlusspaar startete somit mit 3:1-Teampunkten sowie einem sicheren Polster von 102 Holz in den letzten Durchgang. Alexander Gröger kämpfte gegen Martin Böhm-Schweitzer bis zur letzten gespielten Kugel. Nach 2:2-Sätzen und 558:551 Kegeln ging auch dieser Punkt auf das Thamsbrücker Konto.

Zur gleichen Zeit belohnte sich Tobias Preuß mit dem Tagesbestwert von 593 Kegeln. Gegen Jörg Iffland (534) hatte er leichtes Spiel und kam somit folgerichtig auf vier gewonnene Sätze.

Für das TSV-Team geht es in der Thüringenliga mit dem 4. Spieltag erst am 17. Oktober auf heimischer Bahnanlage weiter. Zu Gast wird dann der Zweitbundesligaabsteiger sowie aktuelle Tabellenführer KTV Zeulenroda sein. Anwurf in Thamsbrück ist dann um 14:30 Uhr.