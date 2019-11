Der Thamsbrücker SV hat auch am 8. Spieltag der Kegeln-Landesliga der Männer seine weiße Weste gewahrt.

Thamsbrücker SV wahrt weiße Weste

In einer von Emotionen geprägten Partie, die erst mit der letzten gespielten Kugel entschieden wurde, landete der TSV gegen den SV Mihla mit 6:2 (3378:3375) bereits den achten Sieg in Folge. Doch so eindeutig, wie letztendlich das Endergebnis ausfiel, verlief das Duell nicht.

Der Spitzenreiter lag vor dem letzten Durchgang sogar recht deutlich in Rückstand und lieferte auch die schlechteste Heimleistung der bisherigen Saison ab. Der Druck, jedes Spiel scheinbar gewinnen zu müssen, ist für den TSV doch recht hoch, zumal die anderen Mannschaften der Liga auf die erste Niederlage des Tabellenführers warten und dementsprechend motiviert sind.

Starterpaar läuft Rückstand hinterher

So lief bereits das Starterpaar einem ungewöhnlich hohem Rückstand hinterher. Besonders in dem Duell von Lucian Teichmann gegen Sebastian Schröder kochten die Emotionen über. Dies spiegelte sich letztendlich im Ergebnis des TSV-Spielers wieder. Teichmann unterlag somit nach 1:3 Sätzen sowie 521:612 Kegeln.

Benjamin Keil punktete währenddessen gegen Björn Fehr nach einem 3:1 in den Sätzen. Jedoch konnte er sich mit 577:565 nicht entscheidend absetzen.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Auch im Mittelpaar lief aus Sicht des Primus nicht alles nach Plan. Besonders Alexander Gröger kam nicht vom Fleck gegen Andre Ullrich. Beide lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, welches nach Satzgleichheit sowie 541:548 zugunsten der Gäste endete.

Sven Röthig hingegen konnte sich doch recht deutlich gegen Torsten Schuchardt mit 3:1-Sätzen sowie 579:540 Kegeln durchsetzen. Für das Schlusspaar stand somit keine leichte Aufgabe an.

Alle Hoffungen liegen auf Pöschel und Gutermann

Während beide Teams jeweils zwei Mannschaftspunkte erspielen konnten, lagen die Hausherren bereits mit 47 Zählern in Rückstand. Alle Hoffnungen des TSV-Teams lagen somit auf Andre Pöschel und Stephan Gutermann – sie sollten es nunmehr richten.

Pöschel wurde dieser Zielsetzung auch gerecht und bestätigte wieder einmal seine derzeit gute Form. Mit dem Tagesbestwert von 588 Zählern gewann er alle vier Sätze gegen Olaf Märten (548) und verkürzte zugleich den Rückstand um 40 Zähler.

Doch bei Gutermann sah es zu Beginn seines Duelles gegen Marco Fehr alles andere als gut aus. Durch seinen schlechten Start lag er bereits zur Halbzeit mit 0:2-Sätzen sowie 45 Zählern (267:312) hinten. Die Gäste waren sich zu diesem Zeitpunkt bereits siegessicher.

Erfolgreiche Aufholjagd

Doch erst am Ende wird abgerechnet. Denn zum Glück der Thamsbrücker ist Gutermann ein Kämpfer, der ab dem dritten Satz voller Elan zur Aufholjagd startete. Mit 159:125 und 146:125 konnte er die Sätze drei und vier für sich entscheiden, zumal Fehr vollkommen den Faden verloren hatte.

Somit konnte er nach Satzgleichheit mit 572:562 doch noch den Teampunkt sowie einen knappen Vorsprung von nur drei Holz in den Gesamtholz (3378:3375) für den TSV erspielen.

Am Samstag, 30. November, findet bereits das letzte Spiel der Hinrunde statt. Zu Gast ist der TSV beim Tabellendritten, dem SSV 1949 Weimar.