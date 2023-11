THC-Duo kann sich auf die Handball-WM freuen

Erfurt. Bundestrainer Markus Gaugisch beruft Annika Lott und Johanna Stockschläder nach dem sicher gewonnenem Topspiel des THC ins Aufgebot für den nahenden Skandinavien-Trip.

Gehofft hatte sie darauf. Seit Donnerstag steht fest, dass Annika Lott die Koffer für eine längere Tour nach Skandinavien packen darf. Ei­nen Tag nach dem 33:26 (17:12) ih­res THC im Bundesliga-Topspiel bei Dortmund nominierte Bundestrainer Markus Gaugisch ne­ben THC-Teamgefährtin Johanna Stockschläder auch die Rückraumspielerin für die Handball-WM. Im 16-köpfigen Aufgebot steht sie wie Dortmunds Torfrau Sarah Wachter und Viola Leuchter (Leverkusen) mit ihren 19 Jahren vorm WM-Debüt. Für THC-Keeperin Nicole Roth sieht der Trainer ei­ne der Reserverollen fürs in 19 Tagen startende Turnier in Norwegen, Schweden und Dänemark vor.

„Ich genieße jeden Moment, für die Nationalmannschaft zu spielen. So ein großes Turnier wie die WM, das ist das Highlight obendrauf, bei dem man unbedingt sein möchte“, sagte Lott. Die direkte Vorbereitung beginnt für sie und Linksaußen Stockschläder am 20. November.

Als hätte es einer weiteren Empfehlung bedurft, so lieferte die THC-Schützin vom Dienst diese am Mittwoch. Nicht zuletzt dank ihrer Tore entschied der THC das Treffen beim BVB für sich und verdrängte den Dritten. Das Lob für das gewonnene Vier-Punkte-Spiel bei einer gleichzeitigen Niederlage des Zweiten Bensheim in Blomberg gebührte indes vor allem der Defensive.

Eine klasse Parade, sofort ein genialer Pass fast übers Feld auf den Zentimeter in die Hand von Vilma Matthijs – so einfach, so schick, so effizient. Das 10:6 (16.) stand für einiges, was den Unterschied im Verfolgerduell bedeutete. Dinah Eckerle zählte dazu. Die Torhüterin, die ihre Rückkehr in die Auswahl nach der Geburt ihrer Tochter verschoben hatte, ragte speziell vor der Pause aus einem sattelfesten Aberwehrverbund heraus. Wenn sie oder ihre Vorderleute das Spiel schnell machten, sah es schlecht aus für den BVB. Binnen dreier Tempo-Phasen Mitte und Ende der ersten Hälfte sowie in der Crunchtime machte der Gast so den souveränen Sieg klar.