THC-Handballerinnen distanzieren Buxtehude klar

Bad Langensalza. Die Handballerinnen des Thüringer HC bleiben in der Bundesliga dicht an den Top-Fünf dran. Mit dem Ziel, einen der Plätze für einen internationalen Wettbewerb in der kommenden Saison zu erobern, sicherten sie sich am Samstag in der heimischen Salzahalle wertvolle Punkte. Im inzwischen 41. Aufeinandertreffen mit Buxtehude seit 2005 gewann die Mannschaft um das Trainergespann Herbert und Helfried Müller durch ein 31:24 (17:13) zum 24. Mal.

Bei drei Unentschieden hatte es bisher 14 Niederlagen gegen die Norddeutschen gegeben. Unter anderem das 19:20 Ende Oktober, durch das die Thüringerinnen in der Meisterschaft wichtigen Boden verloren hatten. Umso größer ist der Drang gewesen, die schmerzhafte Niederlage vergessen zu machen. Angeführt von Marketa Jerabkova mit ihren herausragenden zwölf Toren gelang das den Thüringerinnen, auch wenn sie sich zuweilen das Leben selbst schwermachten.

"Wir müssen uns jeden Sieg hart erarbeiten", räumte Herber Müller im Anschluss ein. Während seine Gegenüber Dirk Leun konstatierte, das nach der Berg- und Talfahrt mehr drin gewesen wäre, zeigte sich der THC-Coach mit dem Ausgang allerdings zufrieden. "Damit können wir beruhigt in die Nationalmannschaftspause gehen", sagte Müller. Am 27. März geht der Kampf um Punkte in Göppingen weiter.

Mit Rückenwind aus drei Partien ohne Niederlage und dem Hinspiel-Erfolg war Dirk Leun hoffnungsvoll in die Partie gegangen. Der Gäste-Trainer musste indes ansehen, wie seine verletzungsbedingt geschwächte Mannschaft gegen die erwartet körperbetontere Spielweise der Einheimischen wenig zu bestellen hatte. Dass sie nach einem zwischenzeitlichen Fünf-Tore-Rückstand (2:7) auf 8:9 herankam, lag auch an seiner Auszeit-Ansprache, den Kampf endlich anzunehmen. Und ihr Aufwind resultierte aus dem Entgegenkommen der Thüringerinnen. Zum Ärgernis von Coach Herbert Müller verfielen sie wieder in ein altes Muster, wurden nachlässig. Eine Standpauke zeigte wenig später indes ebenso Wirkung.

Das hernach wieder herausgeworfene Sechs-Tore-Plus (17:11) schmolz zwar bis zur Pause infolge von erneuten Nachlässigkeiten und auch danach. Vorn blieben Jerabkova und Co. allerdings. Nicht zuletzt, weil Marie Davidsen im Tor über weite Strecken überzeugen konnte und ihre Vorderleute rechtzeitig zu ihrem Spielfluss fanden.

Mit der Energie, ein Tor in diesem Moment der Unterzahl erzwingen zu müssen, und dem Glück des Tüchtigen bei ihrem Heber zum 23:19 (45.) leitete Asli Iskit den Zwischenspurt zum vorentscheidenden 28:20 (50.) ein. Zu viel für den Gast, um noch einmal gefährlich herankommen zu können.