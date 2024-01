THC-Handballerinnen entscheiden Bundesliga-Spitzenspiel für sich

Blomberg Die Thüringerinnen trotzen ihren verletzungsbedingten Ausfällen und gewinnen beim Verfolger Blomberg dank einer starken Defensive und herausragender Rückraumschützin.

Die THC-Handballerinnen haben einen extrem wertvollen Sieg gelandet. Ohne ihre Spielmacherinnen Annika Lott und Kerstin Kündig gewannen sie am Mittwoch das Bundesliga-Spitzenspiel bei Blomberg-Lippe 30:24 (14:12) und setzten sich als Zweite vor den zuvor punktgleichen Verfolger. Vorm Start in die Gruppenspiele der European League an diesem Samstag in Zagreb holten sich die Thüringerinnen so zusätzliches Selbstvertrauen.

Vor diesem strotzte vor allem Johanna Reichert. Die gerade 22 Jahre alt gewordene Rückraumschützin, die beim Sieg gegen Bad Wildungen unmittelbar vorm Jahreswechsel überzeugt hatte, traf aus allen Lagen. Bis zur Pause hatte sie bereits acht ihrer elf Tore erzielt und besaß erheblichen Anteil an der 14:12-Führung ihres Teams zur Pause.

Coach reaktiviert vor den englischen Wochen Lydia Jakubisova

Dabei sahen die Vorzeichen weniger verheißungsvoll für die Mannschaft um Herbert Müller aus. Der Trainer, der nach 19 Jahren nicht mehr Auswahl-Coach von Österreichs Handballerinnen ist, musste eine Riesenlücke schließen. Sowohl Lott (Hüftverletzung) als auch Kündig (Nasenbruch) fallen aus. Sonja Frey, die zuletzt krankheitsbedingt gefehlt hatte, rückte ins Zentrum. Zudem reaktivierte der Coach vor den englischen Wochen Lydia Jakubisova.

Ungeachtet der Schwächung gelang es dem Gast nach holprigen Anfangsminuten gegen den gefährlichen Verfolger vorzulegen. Die Jüngste im Team marschierte mit Riesenenergie voran. „Jojo“, wie Johanna Reichert gerufen wird, war von Blomberg zu keiner Zeit zu stoppen. Pech für die Gäste, dass Yuki Tanabe mit der letzten Aktion vor der Pause eine Drei-Tore-Führung verpasste.

Der Gastgeber mit Vorteilen in Sachen Schnelligkeit blieb dran. Er musste jedoch abreißen lassen, weil es dem THC mit seiner kompakten Defensive und starkem Innenblock immer besser gelang, ein Blomberger Aufkommen zu stoppen. Und Reichert traf. Zunächst erhöhte sie auf 23:19 (48.), ehe Sonja Frey und Johanna Stockschläder binnen einer Minute entscheidend auf 27:21 (55.) stellten.