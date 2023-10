THC-Handballerinnen lassen Halle nicht den Hauch einer Chance

Bad Langensalza. Mit einem Schützenfest stimmen sich die Thüringer Handballerinnen auf die spannenden Aufgaben der kommenden Wochen bis zur WM ein.

Die Handballerinnen des THC sind mit Schwung in den heißen Herbst gestartet. Vor 1101 Zuschauern distanzierten sie am Samstag im Bundesliga-Duell Halle-Neustadt 37:20 (20:8) und warfen sich für die schwierigen Aufgaben bis zur WM-Pause Ende November warm. Der Tabellendritte Dortmund und Buxtehude sind die nächsten harten Konkurrenten um Liga-Punkte. An diesem Mittwoch (19.30 Uhr) kommt es zuvor zu dem spannungsgeladenen DHB-Pokal-Viertelfinale gegen den ungeschlagenen Zweiten Bensheim/Auerbach.

„Wir wollen ins Final Four“, untermauerte Trainer Herbert Müller die Ambitionen der Thüringerinnen, die im ersten Vergleich mit den Flames noch knapp den Kürzeren gezogen hatten. Im Pokal soll nun sogleich die Revanche gelingen.

Für die Hallenserinnen gab es von Beginn an nicht viel zu holen. Die THC-Frauen knüpften nahtlos an den Erfolg der A-Jugend an, die im Vorspiel der Junioren-Bundesliga Leverkusen geschlagen und die Tabellenspitze erobert hatten. Nur ein paar Sekunden durften sich die personell geschwächten Gäste über die Führung freuen. Es blieb die einzige in den 60 Minuten, in den die Thüringer stets das Sagen hatten und in Windeseile für klare Verhältnisse sorgten. Spielfreude kam bei einigen tollen Zügen nicht zu kurz.

Während die Wildcats Halle auf drei Stammspielerinnen verzichten mussten, konnte der THC-Coach aus dem Vollen schöpfen. Auch Johanna Stockschläder war nach ihrer Verletzung wieder dabei und glänzte auf Links ebenso wie Rechtsaußen Ida Gullberg zunächst mit einer 100-Prozent-Quote.

Den Anhalterinnen fehlten die Mittel. Zu ungenau waren bei einer ohnehin höheren Fehlerquote ihre Abschlüsse. Im Gegensatz dazu ließen die Einheimischen wenig liegen und schraubten den Vorsprung schnell auf neun Tore (13:4, 20.). Von da ging es weiter aufwärts bis zum 20:8.

Nur acht Gegentreffer in den ersten 30 Minuten sprachen Bände und neben viel Feuerwerk im Angriff für eine tadelsfreie Defensive. In der setzte Dinah Eckerle mit zwei gehaltenen Strafwürfen und überhaupt schon einigen klasse Paraden zusätzliche Glanzpunkte, ein Treffer kam später noch dazu.

Müller konnte durch den beruhigenden Vorsprung frühzeitig allen Spielerinnen Einsatzzeit geben. An der Dominanz des THC änderte sich allerdings nichts. Vielmehr setzten die Einheimischen um ihre Top-Werferinnen Vilma Matthijs Holmberg und Johanna Reichert (je sechs Treffer) ihren Tempolauf fort.