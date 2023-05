THC-Handballerinnen sind vorzeitig Vizemeister

Halle. Vorm finalen Heimspiel-Gipfel gegen Dortmund an diesem Sonnabend lösen Thüringens Handballerinnen die Aufgabe in Halle.

Die Handballerinnen des Thüringer HC haben sich mit einem Erfolg auf ihr Heimfinale dieser Bundesliga-Serie eingestimmt. Drei Tage nach dem kraftraubenden Final Four der European League in Graz gewann das Team von Trainer Herbert Müller am Mittwoch bei Union Halle-Neustadt 31:26 (16:13) und kann dadurch gelassen in die beiden letzten Ligaspiele gehen. Durch den 21. Saisonerfolg sicherten die Thüringerinnen endgültig den zweiten Platz vor Borussia Dortmund. Dessen Team kommt am Samstag zum Spitzenspiel in die Salzahalle (18 Uhr). Eine Woche später (27. Mai) reist der THC zur HSG Bensheim/Auerbach.

Im Duell der beiden besten Torhüterinnen der Liga trumpfte Halles Keeperin Anica Gudelj bis zur Pause auf. Dass sich der favorisierte Gast nach einer ausgeglichenen Startphase ein kleines Plus erarbeitete, konnte aber auch sie mit ihren neun Paraden nicht verhindern. Die Thüringerinnen profitierten vorwiegend von Treffern aus dem Rückraum (Annika Lott, Johanna Reichert, Sonja Frey). Sie konnten aber gleichzeitig auf einen ebenso starken Rückhalt zwischen den Pfosten bauen. Nicole Roth steigerte sich zwischenzeitlich auf eine Quote von mehr als 40 Prozent gehaltener Bälle. Am Ende standen für sie 15 Paraden.

Dennoch blieb Halle dran. Die Wildcats schnupperten zweimal sogar am Ausgleich, bevor Sara Rønningen nach zwei Anspielen an den Kreis (48., 50.), Top-Werferin Annika Lott mit ihrem neunten Tor sowie Sonja Frey zum 28:23 (52.) vorentscheidend die Führung ausbauten.