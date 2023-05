THC-Handballerinnen versüßen Fans das Heimfinale mit einem Angriffs-Feuerwerk

Bad Langensalza. Im letzten Heimspiel trumpfen die Thüringerinnen gegen Dortmund groß auf und lassen vor allem viele Tore sprechen.

Auf den Plätzen hielt es längst keinen Fan mehr. Derart riss das Spektakel mit, mit dem sich die THC-Handballerinnen am Samstag von ihren Fans verabschiedet hatten. Eine Woche nach der bitteren Niederlage im kleinen Finale der European League revanchierten sie sich im letzten Heimspiel bei Borussia Dortmund mit einem Tor-Feuerwerk zum 40:34 (18:16) und untersetzten ihre Vizemeisterschaft vorm BVB. Kommende Woche steht ein letztes Spiel in Bensheim an.

Trainer Herbert Müller schwärmte ebenso wie sein Gegenüber Henk darüber, wie viel Leidenschaft die beiden Teams im vierten Spiel innerhalb von sieben Tagen aufs Feld der Salzahalle legten. „Ein Riesenkompliment“ an die Mannschaften und an die Fans, waren sie sich nach dem offenen Schlagabtausch einig. Dass er für die Thüringer ausging, freute deren Anhang umso mehr.

Unentschieden in der Liga, verloren in der Euro League. An sich bliebe bloß noch, zu gewinnen, meinte Annika Lott kurz nach dem Final Four. Es klang wie ein Versprechen, dass ihr Team vor 1275 Zuschauern gegen den Verfolger einzulösen versuchte. Der THC stellte dem Dritten eine beherzte Deckung entgegen. Nach einer Findungsphase zündeten die Einheimischen den Angriffs-Turbo. Was sie am Vorsonntag noch ausgelassen hatten, holten sie nach dem 6:6 (12.) von Vilma Matthijs Holmberg entschlossen nach. Lotts Hieb bedeutete das 12:8 (18.) und zog der zuletzt glänzenden BVB-Torfrau Yara Ten Holte den Nerv.

Trainer Groener wechselte, Madita Kohorst kam ins Tor. An der Dominanz des THC änderte sich wenig. Wenig später war der Vorsprung beim 16:10 auf sechs Tore gewachsen, dann auf sieben (18:11, 26.).

Eine gewaschene sportliche Retourkutsche schien sich anzubahnen, nachdem die Dortmunder sich beim Final Four in Graz beim europäischen Verband (EHF) über die THC-Fans beschwert hatten. Sie hätten angeblich Dortmunder Anhänger beschimpft. Am Ende ein Schlag ins Wasser. Die EHF verfolgte den Vorwurf nach einem Meeting nicht weiter. Dem THC stieß die Art auf. Süßer schmeckte die Antwort.

Mit dem klaren Plus im Rücken aber leisteten sich die Thüringerinnen einige Fehler, die Dortmund eiskalt nutzte, bis zur Pause auf 16:18 verkürzte und bissiger danach aufs Feld zurückkehrte. Die aggressivere Deckung gefiel den Einheimischen um Top-Werferin Nathalie Hendrikse (10 Treffer) nicht. Im Tor-Hagel blieben sie dennoch vorn, bis Johanna Stockschläder und Wirbelwind Vilma Matthijs per Doppelschlag zum 37:32 vorentscheidend trafen.