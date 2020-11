THC II besiegt daheim Titelfavoriten

Die Handballerinnen des Thüringer HC II haben sich in der 3. Liga mit einem eindrucksvollen Heimsieg zurückgemeldet. Gegen den Meisterschaftsfavoriten TSG Eddersheim setzte sich die Mannschaft der Trainer Goncalo Miranda und Nico Geyersbach auch in der Höhe verdient mit 37:30 (20:14) durch. Erfolgreichste THC-Werferin war Jugendnationalspielerin Lucy Gündel mit acht Treffern.

In einem Spiel ohne Zuschauer ging es bis zum 4:4 (8.) ausgeglichen zu, ehe Gündel mit zwei Treffern den THC so richtig in Schwung brachte.

Starke Laura Kuske im Tor

Die Gastgeberinnen lagen dann mit 12:6 vorne - auch dank ihrer starken Torfrau Laura Kuske, die mehr Gegentreffer verhinderte. Mit einem Sechs-Tore-Vorsprung konnte der THC II beruhigt in die Pause gehen.

Eddersheim hatte sich für den zweiten Durchgang zwar viel vorgenommen, scheiterte jedoch immer wieder an der energischen Abwehrarbeit des Heimteams, das den Vorsprung nicht mehr aus der Hand geben wollte. Näher als bis auf fünf Tore kam das Auswärtsteam dann auch nicht mehr heran.

Wann der THC II die nächste Partie bestreiten wird, ist noch offen. Der Deutsche Handball-Bund hat die Saison vorerst unterbrochen. Der Trainingsbetrieb ist seit dem vergangenen Montag, 2. November, eingestellt.

Tore THC II: Breitbarth (6/5), Fichtner (2), Weyh (4), Huhnstock (5), Gündel (8), Büttner (5), Schwanethal (1), Bessert (4), Seiler (2)