THC II verjagt Bären ohne Punkte in die Kurpfalz

Mit einem 38:27-Heimsieg im letzten Spiel des Jahres hat sich die zweite Mannschaft des Thüringer HC gegen die Kurpfalzbären aus Ketsch in der dritten Handballliga der Frauen selbst das schönste Weihnachtsgeschenk bereitet. Damit verbesserte sich die THC-Bundesligareserve zum Abschluss der Hinrunde auf den siebten Tabellenplatz.

Der WM-Pause sei Dank erhielt die Mannschaft von Goncalo Miranda und Nico Geyersbach Unterstützung aus dem Bundesliga-Team. So starteten die Thüringerinnen mit Greta Köster im Tor und Simone Karl, Tyra Bessert, Mariana Lopes, Beate Scheffknecht, Alexandra Mazzucco und Jolina Huhnstock auf den Feldpositionen. Den Gästen aus der Pfalz gelang die 0:1-Führung – ihre einzige im gesamten Spiel. Der THC übernahm fortan die Kontrolle und führte nach 22 Minuten mit 16:10. Trainer Miranda fand eine optimale Lösung, die Bundesliga-Spielerinnen so einzusetzen, dass die jungen Stammkräfte der Reserve etwas lernen konnten. Die zweite Mannschaft aus Ketsch hatte Probleme, Löcher in der Abwehr zu finden. Am Dreier-Block von Tyra Bessert, Beate Scheffknecht und Jolina Huhnstock gab es kaum ein Vorbeikommen. Die Gastgeberinnen gingen mit einer komfortablen 19:15-Führung in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang änderte sich dieses Bild im Wesentlichen nicht. Die THC-Reserve blieb die treibende Kraft auf dem Feld. Nach 45 Minuten war die Partie beim Stand von 29:20 entschieden und Trainer Miranda konnte munter durchwechseln. Alle eingesetzten Feldspielerinnen bedankten sich mit Toren für dieses Vertrauen. Einziger Wermutstropfen: die schlechte Ausbeute von der Strafwurflinie. Von fünf Versuchen wurde nur einer durch Mariana Lopes verwandelt. Am souveränen Sieg änderte das nichts.

Die gesamte Mannschaft bedankt sich für die tolle Unterstützung und Organisation bei der SG Motor Arnstadt, in deren Jahnsporthalle wegen des Umbaus der Bad Langensalzaer Salzahalle die Heimspiele in dieser Saison ausgetragen werden.