EHF-Vizepräsident Predrag Boskovic überreicht Annika Lott die Trophäe für die meisten Tore in der Euro-League-Sieg. Die 23-Jährige zählt zu den Spielerinnen im linken Rückraum, der für die EHF Excellence Awards 2023 nominiert sind. Fans können in acht Kategorien mit abstimmen: per App (Home of Handball).