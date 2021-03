THC-Torschützin Jerabkova weiter hoch im Kurs

Marketa Jerabkova hatte wie in dieser Szene durch Lisa Antl auch gegen Buxtehude einiges einzustecken. Dennoch traf sie so häufig wie keine andere.

Bad Langensalza. Beim Sieg der THC-Handballerinnen gegen Buxtehude traf die Tschechin wieder zweistellig. In der Bundesliga-Torschützenliste ist sie nun Jägerin

Gute Nachrichten kommen dem THC in diesen Tagen doppelt gelegen, um die Kurseinbußen in der holprig verlaufenen Serie kleinzuhalten. Mit einem verdienten 31:24 (17:13) ge­gen Buxtehude hat die Mannschaft vor der Nationalmannschaftspause so eine geliefert und die Aktie des siebenmaligen Meisters nach Rücksetzern leicht steigen lassen. Eine steht besonders hoch im Kurs.