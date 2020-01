Thore Schneider aus Brahmenau: Mehr als ein Jahr unbezwungen

Er ist erst sieben Jahre alt. Thore Schneider ist Judoka, kommt aus Brahmenau und trainiert beim 1. Untermhäuser SV Dynamo Gera. Ihm ist im letzten Jahr etwas gelungen, was selbst Olympiasiegern schwerfällt.

„Seit mehr als einem Jahr einem Jahr bin ich unbezwungen und habe in dieser Zeit insgesamt elf Turniere gewonnen“, ist der Zweitklässler aus der Grundschule Brahmenau zurecht stolz auf seine Leistung. „So etwas hatte ich noch nie in meinen Trainingsgruppen. Und auch mir selbst ist das in meiner aktiven Zeit nie gelungen“, sagt sein Trainer Kay Dix.

Einstieg zwei Jahren

Erst vor zwei Jahren hatte Thore Schneider mit dem Judo begonnen, nachdem er zuvor beim Aikido in den Kampfsport hineingeschnuppert hatte. Zunächst war sein zehnjähriger Bruder Erik die Unterstützung. „Damit er nicht allein ist in der neuen Umgebung sind beide Brüder zusammen zu uns gekommen. Aber bald hat er sich so wohl gefühlt, dass er seinen großen Bruder gar nicht mehr brauchte“, erzählt Kay Dix. Kein Wunder bei den Erfolgen.

Am 17. November 2018 begann beim Ebersdorfer Herbstturnier die außergewöhnliche Siegesserie des Thore Schneider. Seitdem ist er in 31 Kämpfen in Folge ungeschlagen geblieben und holte in dieser Zeit elf Turniersiege. Das Meuselwitzer Weihnachtsturnier gewann er gleich zweimal, außerdem den Greizer Schlosspokal, den Heidecksburgpokal in Rudolstadt, das Merseburger Frühlingsturnier, den Sparkassenpokal in Auma, die Ostthüringer Meisterschaft in Harpersdorf, den Drachencup in Gera-Bieblach, den Wisentpokal in Schleiz und den Pokal der Stadt Auma.

„Relativ schnell hat Thore seine Liebe zum Judo gefunden. Nicht nur beim Training auch zu Hause ist er aktiv, schaut sich immer wieder Videos von besonders schönen Wurftechniken an. Er hat ein großes Kämpferherz“, bescheinigt Trainer Kay Dix seinem Schützling, der zuletzt in der Gewichtsklasse bis 23 kg an den Start ging. Auf das Jahr 2020 freut sich Thore Schneider besonders, weil er dann bei der U 11-Landesmeisterschaft in Schmölln an den Start gehen kann, wo Bruder Erik im Vorjahr die Silbermedaille holte.

Vorliebe für klassischen Schulterwurf

„Es gab aber auch im letzten Jahr schon einige Kämpfe, bei denen ich mich richtig anstrengen musste. Oft habe ich aber auch mit Ippon gewonnen“, weiß Thore Schneider, der die Duelle am liebsten per Seoi-Nage, einem klassischen Schulterwurf beendet, aber auch im Bodenkampf äußerst stark ist. „Wir wollen in diesem Jahr das Wettkampfpensum erhöhen. Es ist der Wunsch der Eltern und des Sportlers noch mehr zu machen, zu Turnieren auch mal nach Leipzig oder nach Berlin zu fahren“, so Kay Dix, der sich darüber freute, das Thore Schneider trotz der Siegesserie nicht abhebt. „Auch wenn die Größeren teilweise schon zu ihm aufschauen, hilft er ihnen. Das gehört zu seinen Stärken“, meint der Trainer, der dem Siebenjährigen zutraut, auch noch ein Jahr ungeschlagen zu bleiben.