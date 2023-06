ThSV Eisenach holt Supertalent aus Leipzig

Eisenach. Der Handball-Erstligist ThSV Eisenach hat einen Coup gelandet. Mit Niclas Heitkamp von SC DHfK Leipzig verpflichteten die Thüringer eines der größten deutschen Talente.

Der ThSV Eisenach verstärkt sich weiter. Jetzt gelang dem Aufsteiger in die erste Handball-Bundesliga ein ganz besonderer Vertragsabschluss. Mit Niclas Heitkamp holen die Thüringer den Kapitän der deutschen U21-Auswahl aus Leipzig an die Wartburg

Der 20-jährige 1,89 Meter große Rückraumspieler unterschrieb für ein Jahr beim ThSV. Er durchlief beim SC DHfK Leipzig sämtliche Ausbildungsstationen von den Minis bis zur U23 und entwickelte sich in der Zeit als Spielmacher zum Kapitän der Leipziger A-Jugend sowie Jugend-Nationalmannschaft. Der U21-Nationalspieler vom „goldenen DHB-Jahrgang“ bereitet sich gerade auf die ab Dienstag nächster Woche in Deutschland stattfindende Heim-WM vor. Die Vorrunden werden in Magdeburg und Hannover ausgetragen.

Bei Sportchef Nowak in Leipzig im Leistungskurs als Schüler

„Ich kenne Niclas Heitkamp schon aus dessen Schulzeit, er war mein Schüler im Leistungskurs“, berichtet Maik Nowak, der Sportliche Leiter des ThSV Eisenach, und bezeichnet den Neuzugang der Wartburgstädter als „guten Typ“. In der Junioren-Nationalmannschaft mit vielen Spielern aus der 1. Handball-Bundesliga nehme er als Regisseur eine herausragende Regierolle ein. „Nach einer schweren Knieverletzung hat er sich in unnachahmlicher Weise zurückgekämpft und nimmt wieder diese Führungsrolle ein“, berichtet der in Leipzig wohnende Maik Nowak. „Niclas denkt Handball, weiß, wie das Spiel geht. Er besitzt sehr gute Qualitäten im 1 gegen 1, aber auch schon in der Abwehr. Ich freue mich, dass ein in Leipzig ausgebildeter junger Spieler den Weg nach Eisenach findet“, ergänzt der ehemalige DHB-Auswahltrainer.

Neuer Entwicklungsschritt mit Eisenach in der ersten Liga

„Ich denke, der Wechsel nach Eisenach ist genau der richtige Schritt für mich, weil ich mich dort persönlich und handballerisch optimal weiterentwickeln kann. Es ist natürlich ein großer Schritt, denn ich habe mein ganzes Leben in Leipzig verbracht und werde nun zum ersten Mal mein Umfeld und meine Familie verlassen und komplett auf mich allein gestellt sein. Ich freue mich dennoch riesig auf diese neue Herausforderung“, wird Niclas Heitkamp in der Pressemitteilung des SC DHfK Leipzig zitiert.

Auf seiner inzwischen neuen Position im linken Rückraum ist die Konkurrenz beim SC DHfK in der kommenden Saison jedoch enorm, denn mit Matej Klima, Oskar Sunnefeldt und Marko Mamic haben die Grün-Weißen drei namhafte Spieler in ihren Reihen. Daher will Heitkamp den nächsten Entwicklungsschritt in Eisenach machen, wo er auf seiner Position viel Spielpraxis in einer Topliga sammeln kann.

