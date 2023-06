ThSV Eisenach holt zum ersten Mal einen Italiener

Eisenach. Premiere für Eisenachs Handball. Nach dem Aufstiegs in die 1. Liga hat der Verein von der Wartburg zum ersten Mal einen Italiener verpflichtet. Das zeichnet Simone Mengon aus.

Im 24-Stunden-Rhythmus stellt der ThSV Eisenach nach dem Aufstieg in die 1. Handball-Bundesliga seine Neuverpflichtungen vor.

Mit Rückraumspieler Simone Mengon hat der Thüringer Spitzenverein den ersten Italiener an die Wartburg gelockt. Der 23 Jahre alte Rechtshänder, der aus Trient im Norden stammt, wechselt vom französischen Zweitligisten Billere HB nach Thüringen. Beim Team aus den Pyrenäen spielte Mengon seit 2020 und wurde zuletzt Tabellensiebter. Bereits als Jugendlicher war er mit seinem Bruder Marco nach Frankreich an verschiedene Handballakademien gegangen, um Profi zu werden. Bei Montpellier HB gehörte Mengon 2018 dann sogar zum Aufgebot beim Champions- League-Sieg der Südfranzosen.

Auch in der Squadra Azzurra hat Mengon schon Erfahrungen in fast 30 Länderspielen gesammelt, so Maik Nowak, der Sportliche Leiter des ThSV. „Es wird interessant sein, wie sich ein italienischer Handballer in Deutschlands erster Liga positioniert“, erklärte Nowak.

Nach Moritz Ende (Füchse Berlin) und Dominik Plaue (TV Hüttenberg) ist Mengon nun der dritte externe Neuzugang bei den Eisenachern. Aus dem eigenen Nachwuchs rückt der 18-jährige Torhüter Bastian Freitag in den Kader der ersten Mannschaft auf.

