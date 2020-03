Julius Brenner erzielte in der Schlussphase die entscheidenden Treffer.

ThSV Eisenach II zittert sich zum Heimsieg

„Kein gutes Spiel, aber zwei Punkte“, erklärte Michael Stegner-Guillaume, der Coach des ThSV Eisenach II, nach dem hauchdünnen 32:31-Erfolg seiner Crew über den LSV Ziegelheim erleichtert. Auch Eisenachs einstiger Bundesliga-Stratege Jörn Schläger pflichtete ihm bei: „Am Ende zählt das Ergebnis. Entscheidend waren drei gehaltene Bälle des Eisenacher Keepers.“

Bis in die Schlussphase lief der ThSV Eisenach II einem Rückstand hinterher. Im Finish waren es die Youngster Julius Brenner und Sebastian Kemmler, die nach dem 30:31 (54.) gemeinsam mit Kapitän Qendrim Alaj die Initiative übernahmen. Brenner besorgte den Ausgleichstreffer. Beim Stand von 31:31 parierte ThSV-Keeper Andreas Fehr gleich zwei Bälle aus Nahdistanz (56.). Brenner fasste sich erneut ein Herz und schmetterte das Leder zum 32:31 in die Maschen (57.). Wenig später verhängten die Spielleiter eine Zeitstrafe gegen Jannis Förster und sprachen den Gästen einen Siebenmeter zu. ThSV-Keeper Andreas Fehr parierte den Strafwurf des bis dato treffsicheren Oliver Kunz. Obwohl in Überzahl, den Gästen aus dem Altenburger Land gelang kein zielführender Angriffszug mehr.

„Respekt dieser blutjungen Truppe. Ja, in der Deckung unterlaufen noch zu viele Fehler, doch sie haben bis zum Ende gefightet und sich belohnt“, analysierte Eisenachs einstiger Erstliga-Außen Bernd Fichtner.

Mit einer Angriffseffektivität von gerade einmal 53 Prozent ist eigentlich kaum ein Spiel zu gewinnen. Dem ThSV Eisenach II gelang das an diesem Tag. Ihm fehlten mit Armend Alaj (im Bundesligateam festgespielt) und Renato Pauli (gesperrt) die torgefährlichsten Werfer aus dem Rückraum. Anfangs konnte Noah Streckhardt das noch kompensieren. Im weiteren Spielverlauf standen Spielzüge zu allen Kreispositionen im Mittelpunkt. Das klappte insbesondere im ersten Abschnitt selten. Die Eisenacher fabrizierten bis zum Seitenwechsel elf technische Fehler. Nach dem 17:17 zum Seitenwechsel versuchte es der ThSV II zunächst mit zwei Kreisläufern. Doch vieles blieb Stückwerk. Der Vaterfreuden entgegensehende ThSV-Kapitän Qendrim Alaj zog kurz vor dem Zeitspielpfiff zum 25:25 ab. Die Gäste antworten resolut mit ihren Treffern zum 26:28.

In der Schlussviertelstunde brachten die Handball-Männer des Landsportvereines Ziegelheim allerdings nur noch drei Treffer im Eisenacher Gehäuse unter. Fehr kehrte in den ThSV-Kasten zurück und holte für sein Team die Kastanien aus dem Feuer.

ThSV Eisenach II: Fehr, Noack, Martin; Brenner (4), Urbach (5), Meyer (4), Kemmler (4), Ukaj (5), Schunke, Hennig, Warlich, Streckhardt 6/2), Q. Alaj (3/1), Förster (1).