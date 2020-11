ThSV Eisenach: Ratlos ohne Rückraumwucht

Nein, noch keine Geisterkulisse zu Halloween in Eisenach. Dafür mussten die erwartungsfroh gekommenen 640 Zuschauer miterleben, wie das Spiel des ThSV von allen guten Geistern verlassen schien. Ohne „Mut und Entschlossenheit“ (Manager René Witte) brachen bei den Gastgebern in der Schlussviertelstunde alle Dämme. Die Torwurfeffizienz der Blau-Weißen lag in der zweiten Halbzeit bei indiskutablen 41 Prozent. Umso größer fiel der Jubel der Hüttenberger aus, die mit dem 24:20 ihren ersten Saisonsieg feierten.

„Unsere Enttäuschung ist groß“, schüttelte Markus Krauthoff-Murfuni ratlos den Kopf. Mit 24 Gegentoren konnte Eisenachs Trainer ja durchaus leben. Aber nur 20 eigene Treffer zeigten, woran das Spiel des ThSV krankte: zu groß die Fehlerquote, zu ausrechenbar der Angriff. Eisenachs Dilemma, nur einen torgefährlichen Rückraumspieler zu haben, trat schonungslos zu Tage. Läuft es bei Alexander Saul nicht, gilt das mit ziemlicher Sicherheit proportional für die Mannschaft. „Nur ein Tor ist für mich als Rückraumspieler einfach zu wenig“, räumte der 25-Jährige ein und zeigte sich ebenfalls etwas ratlos: „Keine Ahnung, woran es lag, wir werden das gründlich analysieren müssen.“ Dabei wähnte sich der ThSV nach zwanzig Minuten auf gutem Weg. Basierend auf einer zupackenden und beweglichen Abwehrreihe hatten die Eisenacher ein 2:3 (11.) in ein komfortables 8:3 verwandelt. „Doch dann haben wir das Spiel aus der Hand gegeben“, sagte Jonas Ulshöfer und verwies auf die vielen ausgelassenen Chancen und das fehlende Tempo im Vorwärtsgang. Mag sein, dass die Rote Karte gegen Andrej Obranovic in eben jener 20. Minute zum ganzen Übel beitrug – weil den Gastgebern nicht nur ein wichtiger Baustein des Innenblocks abhanden kam, sondern auch der durch das Fehlen von Daniel Dicker ohnehin dünn besiedelte linke Rückraum fortan vollends verwaiste. „Unsere Abwehr bildete über 60 Minuten den Grundstein“, strahlte der Ex-Eisenacher Stefan Kneer. Der 34-Jährige war im Sommer aus Wetzlar nach Hüttenberg gekommen, muss aufgrund einer Rücken-OP aber noch pausieren. Vor allem konnten sich die Hessen auf ihren überragenden Torhüter Dominik Plaue verlassen, der mit 15 Paraden die Eisenacher erst zur Verzweiflung und dann zu ihrer historischen Negativquote trieb. Vor über zwei Jahren, am 13. Oktober 2018, hatte der ThSV beim 19:23 in Nieder-Roden letztmals in einem Punktspiel weniger als 20 Tore erzielt. Zwei Wochen bleibt den Eisenachern nun Zeit, vom Spuk zurück in die Spur zu finden.