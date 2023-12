Eisenach Anfang Oktober machten Eisenachs Bundesliga-Handballer gegen die Rhein-Neckar Löwen das beste Spiel der Saison. Nun wartet das Rückspiel am Mittwoch in Mannheim. Die Vorzeichen haben sich kaum verändert.

Wie ein gereiztes Raubtier erwarten Eisenachs Bundesliga-Handballer am Mittwoch die Rhein-Neckar Löwen. In der Mannheimer SAP-Arena sind die Gastgeber doppelt motiviert. Zum einen will sich die Truppe von Löwen-Trainer Sebastian Hinze für die 26:29-Hinspielniederlage revanchieren. Daneben schmerzt ein 24:38 in Magdeburg vom vergangenen Samstag. 14 Treffer Unterschied – so hoch hat der ThSV in dieser Spielzeit übrigens noch nicht verloren. Doch Hinze ordnet die Niederlage ein. Bis zur 42. Minute habe man beim SCM gut mitgehalten und vieles richtig gemacht.

Kaufmann fordert mehr Paraden der Torhüter

Auch die Eisenacher waren zuletzt vierzig Minuten gut dabei, ehe sich die Klasse des THW Kiel mit 40:32 durchsetzte. Angst vor den „großen Tieren“ existiert bei den „Löwenbändigern“ aus Thüringen nicht. „Es gibt zwei Punkte, die kann man holen“, sagt Kapitän Peter Walz fast gebetsmühlenartig, denn noch gab es keinen Auswärtspunkt für den ThSV in der Bundesliga. „Wir werden gut vorbereitet sein und müssen versuchen, endlich mal sechzig Minuten auf höchsten Niveau zu agieren“, sagt der Eisenacher Anführer entschlossen.

„Wir wollen den typischen Stärken der Löwen mit verschiedenen Abwehrsystemen begegnen, ihr Tempospiel bremsen“, hat Eisenachs Trainer Misha Kaufmann ein Rezept. Auf die Achse Knorr – Kohlbacher am Kreis sei besonders zu achten. Rückraumspieler Davidsson suche oft die Eins-gegen-eins-Situationen. Mit Appelgren, Birlehm und Späth verfügen die Rhein-Neckar Löwen wohl über das stärkste Torhüter-Trio der Liga. Doch das konnte – wie auch die ThSV-Keeper – ihre Klasse noch nicht immer zeigen. Platz acht ist eine Enttäuschung für die Löwen, die gegen Eisenach auf das Comeback von Kapitän Groetzky bauen.

Este Mait Patrail mit Löwen-Vergangenheit

„Unsere Torhüter müssen sich steigern, nur mit mehr Paraden kommen wir zu mehr Punkten“, wird ThSV-Coach Kaufmann deutlich. Beim Aufgebot hat der Schweizer erneut die Qual der Wahl, da sich gegen Kiel glücklicherweise kein Spieler verletzt hat. Mit dabei ist auch der erst kürzlich verpflichtete Routinier Mait Patrail aus Estland, der von 2020 bis 2022 das Trikot der Rhein-Neckar Löwen trug. Trikot der Rhein-Neckar Löwen trug. „Eine schwierige Zeit. Corona bestimmte unser aller Leben. Wir mussten in der riesigen Arena vor leeren Rängen oder nur wenigen Zuschauern spielen. Ich trainierte während dieser zwei Jahre unter drei Trainern. Das war alles andere als optimal. Wir schlossen die Saison 2021/2022 nur auf Platz zehn ab“, erinnert sich der 35-jährige Rückraum-Recke. Mit seiner Erfahrung will er dem jungen Eisenacher Team helfen, die Klasse zu halten.

Nach der Auswärtspartie bei den Löwen wartet in der harten englischen Woche am kommenden Samstag (19 Uhr) noch ein ganz wichtiges Spiel. 24 Stunden vor der Bescherung wollen sich die Eisenacher selbst zwei Punkte unter den Tannenbaum legen. Der HC Erlangen ist der Gegner, der wie der ThSV in dieser Saison gegen den Abstieg kämpft.

