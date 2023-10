ThSV Eisenach will Gummersbach ausbremsen

Eisenach. Bundesliga-Aufsteiger ThSV Eisenach will nun endlich auswärts punkten. Vor Gummersbach hat Trainer Misha Kaufmann großen Respekt.

Während in Eisenach gerade ein regelrechtes Handballfieber ausbricht und die Fans ihre Lieblinge jetzt sogar auf der Straße nach Selfies und Autogrammen fragen, ist Freitag-Gegner VfL Gummersbach schon immer einfach die „Heimat des Handballs“. Mit ihrem Bundesliga-Saisonstart sind die Thüringer (7:9 Punkte) und der elfmalige Europapokalsieger (9:7) hochzufrieden. Gummersbach ist Sechster, Neuling Eisenach steht auf Platz zehn.

Beide Teams strotzen vor Selbstvertrauen, doch die Männer von Misha Kaufmann haben noch keinen Auswärtspunkt in der Bundesliga erobert. „Es wird sehr schwer“, weiß Kaufmann. „Sie spielen einen richtig schnellen Handball vor allem über die erste Welle. Wir müssen da schnell zurück in unsere Abwehr kommen“, will der Coach mit seinem Team den Gegner aus dem Bergischen Land nahe Köln „ausbremsen“. So wie das in heimischer Halle beim 29:26-Überraschungscoup gegen die Rhein-Neckar Löwen gelang. Die Bilanz des ThSV Eisenach gegen Gummersbach, das 2002 ins Oberhaus zurückgekehrte, ist mit sechs Siegen, 17 Niederlagen und zwei Unentschieden ausbaufähig.

Kaufmann kann bis auf den Langzeitverletzten Jannis Schneibel auf sein komplettes Aufgebot bauen. „Wir haben einen Plan, um was mitzunehmen. Soll das gelingen, muss freilich ganz viel stimmen“, so Kaufmann. Die Mannschaft reiste bereits am Donnerstag an, um mit der nötigen Frische dem Favoriten doch ein Bein stellen zu können.

VfL Gummersbach – ThSV Eisenach, Freitag, 19 Uhr, Livestream: dyn.sport