ThSV-Torhüter Mateusz Kornecki: „Wir brauchen Konstanz über 60 Minuten“

Eisenach Mateusz Kornecki brachte Champions-League-Erfahrung mit nach Eisenach. Im Interview spricht er über sein Vorbild, das ThSV-Torwartteam und verrät, was er in seiner Freizeit macht.

Torhüter Mateusz Kornecki wechselte im Sommer vom internationalen Spitzenclub Industria Kielce zum ThSV Eisenach. Mit Kielce gewann der 29-Jährige von 2020 bis 2023 die polnische Meisterschaft sowie 2021 den Pokal. Der Vertrag des 70 Länderspiele absolvierenden Mateusz Kornecki lief in Kielce aus. Mit der Unterstützung seines Beraters erfüllte sich sein Traum, in der 1. Handballbundesliga anzuheuern. Im Interview erzählt er über sich und die ersten Monate beim ThSV.

Bis zum Alter von zehn Jahren habe in der Freizeit ein wenig Fußball gespielt. Mein Bruder und ich folgten mal einer Einladung zu einem Handballtraining. Mein Bruder wurde als Feldspieler aufgestellt, ich für das Tor. Und da bin ich bis heute geblieben

Man muss stets fokussiert sein, das Spiel vor einem konzentriert im Auge behalten. Einen Ball zu halten, der eigenen Mannschaft ein starker Rückhalt zu sein, das ist für mich ein tolles Gefühl.

Der ehemalige polnische Auswahltorhüter und Welthandballer 2009 Slawomir Szmal war nicht nur mir ein großes Vorbild, jeder Handballtorwart in Polen war von ihm fasziniert, eiferte ihm nach.

Alle Torhüter im Leistungssport nutzen die Videoanalyse, um auf einem Top-Level zu spielen. Vor jedem Spiel analysieren bei uns die Torhüter gemeinsam mit Torwarttrainer Stanislaw Gorobtschuk und Coach Misha Kaufmann den sportlichen Gegner einschließlich dessen Wurfvarianten. Jeder Spieler hat Lieblingsecken. Wir ziehen aus der Analyse unsere Schlussfolgerungen,

Bei einer 6:0-Abwehr muss ich mich verstärkt auf Würfe aus der Distanz einstellen, bei einer offensiven Abwehr auf mehr Würfe aus dem Nahbereich. Meine Aufgabe bleibt die gleiche: Ich muss Bälle halten.

So ist halt der moderne Handball. Für mich kein Problem, ich habe mich darauf eingestellt. Auch auf das Sprinten von der Wechselbank zurück ins Tor. Kein Problem.

Meine Schnelligkeit stufe ich als Stärke ein. Zulegen muss ich in punkto Positionierung.

Wie es der Name schon aussagt, wir sind ein Team, ein Torhüterteam. Wir unterstützen uns gegenseitig, pushen den Kollegen. Na klar, jeder möchte gern spielen.

Ich gehöre zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft Polens. Ich möchte mich für Auswahleinsätze empfehlen. Und das am besten über gute Leistungen in der Handballbundesliga. Ich will meine bestmöglichen Leistungen abrufen, um dem ThSV Eisenach ein starker Rückhalt zu sein. Ich möchte einer der besten Torhüter der Liga werden.

Wir waren oft ganz nah an weiteren Punkten. Wir spielen über weite Strecken gut, geben die greifbaren Punkte aber aus der Hand, weil wir die Spielkontrolle verlieren. Wir brauchen Konstanz über 60 Minuten. In der Abwehr und im Angriff.

Ich esse sehr gern Roulade mit Klößen und Rotkraut. In Polen und in Deutschland.

Polnischen Hip-Hop.

Im Sommer betreibe ich gern Wassersport, konkret Wakeboard. Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie. Ich interessiere mich für technische Neuheiten, verfolge die Entwicklung von Drohnen.