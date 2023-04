Thüringen-Radrundfahrt der Frauen beantragt World-Tour-Status

Erfurt. Die Thüringen-Radrundfahrt der Frauen beantragt den World-Tour-Status und will damit 2024 zur Rennserie der höchsten Kategorie gehören. Tour-Chefin Vera Hohlfeld sagt, wann mit einer Entscheidung zu rechnen ist.

Fristgerecht haben die Organisatoren der Thüringen-Rundfahrt der Frauen den Antrag eingereicht, zur Radsport-Saison 2024 ins Programm der World Tour und damit der Rennserie der höchsten Kategorie aufgenommen zu werden. „Ich möchte auch in Zukunft die Lotto Thüringen Ladies Tour nur veranstalten, wenn wir einen Teil der Weltspitze am Start haben“, sagte Tour-Direktorin Vera Hohlfeld. Dies sei auf lange Sicht nur mit dem World-Tour-Status garantiert.

In diesem Jahr rollt die Etappenfahrt vom 23. bis 28. Mai als Teil der unterhalb der World Tour angesiedelten Women’s Proseries und erfüllt bereits größtenteils die Kriterien, die für eine Höherstufung verlangt werden. „Die größte Hürde war, einen geeigneten Termin für 2024 zu finden. Wir haben zwei Vorschläge eingereicht“, sagte Hohlfeld. Sie rechnet damit, dass am Rande der Straßenrad-WM in Glasgow (3. bis 13. August) über den Antrag entschieden wird.

Freistaat kündigt große Unterstützung an

Während das für Juni geplante World-Tour-Rennen Women’s Tour in Großbritannien wegen fehlender Sponsoren abgesagt wurde, kündigte der Freistaat an, die Thüringen-Tour bereits in diesem Jahr stärker als bisher unterstützen zu wollen. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Die Rundfahrt 2023 wird ganz klar eine Bewerbung für 2024, bei der wir uns bestmöglich präsentieren wollen. Wir können alle Vorgaben umsetzen“, sagte Renndirektor Marian Koppe.