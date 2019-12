Kampf um Europas Krone

Europa zu Gast in Nordhausen: Nach dem großen Erfolg im Vorjahr bei der Handball-Mini-Weltmeisterschaft gibt es am Sonntag eine Fortsetzung. In Anlehnung an die große Handball-EM im Januar 2020 wird zuvor in der Wiedigsburghalle erstmals Thüringens Mini-Europameister gesucht. Ausrichter ist der Nordhäuser SV. „Großen Dank an Frank Ollech und seinem Team, die im vergangenen Jahr ein Turnier auf die Beine gestellt hatten. Wir freuen uns sehr, dass wir erneut den Zuschlag vom Thüringer Handball-Verband bekommen haben“, sagt Veit Meier, Trainer der NSV-Perspektivteams.

Im Vorfeld des Turniers bekamen alle 18 E-Jugend-Mannschaften eine Nation zugelost. Der Nordhäuser SV erhielt Schweden, der HV 90 Artern läuft als Kroatien auf und der VfB TM Mühlhausen 09 darf sich das Schweizer Trikot überstreifen.

Zunächst beginnt die Gruppenphase. Je sechs Mannschaften in einer Gruppe, angeführt von Deutschland (Vorjahressieger HSG Suhl), Schweden (Nordhäuser SV) und Spanien (1. SSV Saalfeld II). „Wir zählen mit Schweden nicht zu den Top-Favoriten. Für das Spiel auf den kleinen Feldern braucht man kräftige Jungs. Wir kommen mehr über die Geschwindigkeit, was wir auf den kleinen Feldern kaum umsetzen können“, blickt Meier voraus. Wie sieht er die Chancen von Artern und Mühlhausen? „Das ist schwer zu sagen, weil auf den Minifeldern alles passieren kann und Mannschaften über sich hinauswachsen.“ Zwei, drei Top-Favoriten hat Meier trotzdem auf dem Zettel. „Ich schätze die Titelchancen für Behringen und Eisenach hoch ein.“

THV verteilt Ehrenamtspreise

Im männlichen Bereich sieht Meier den Nordhäuser SV „sehr gut aufgestellt“. Allein 60 Kinder werden von der C- bis zur F-Jugend im Perspektivteam betreut. Darüber hinaus gibt es weitere Mannschaften in der B- und C-Jugend.

Wie der Verband auf seiner Homepage mitteilte, werden im Rahmen der erstmaligen Vergabe des THV-Ehrenamtspreises bei der Mini-EM die Gewinner in den vier Kategorien „Funktionär des Jahres 2019“ (Thomas Levknecht/ThSV Eisenach), „Schiedsrichter des Jahres 2019“ (Reiner Gründler/Schlotheimer SV), „Kampfrichter des Jahres 2019“ (Burghardt Krause/Thüringer HC) und „Trainer des Jahres 2019“ (Pascal Delor/HBV Jena 90) für ihr besonderes ehrenamtliches Engagement geehrt. Zudem vergibt der Thüringer Handball-Verband auch erstmals die Kategorie „Junges Engagement 2019“ (Julian Bizuga/1. SSV Saalfeld).

Handball-Mini-WM, Sonntag, 9.30 Uhr, Wiedigsburghalle Nordhausen