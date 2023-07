Thüringer Burgenfahrt fürs Erste gerettet

Erfurt. Die Austragung der Thüringer Burgenfahrt stand auf der Kippe. Nun soll die einst größte Radsternfahrt der Welt am 10. September in kleinerer Form stattfinden.

Die Aussagen von Vera Hohlfeld vor ein paar Wochen waren unmissverständlich – und haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Nur wenn neue Unterstützer für die Ausrichtung gefunden würden, könne die Thüringer Burgenfahrt überleben, sagte die Organisationschefin damals. Langjährige Mitstreiter aber wollten die traditionsreiche Radsternfahrt nicht sterben lassen.

Sie regten an, im Freudenthal am 10. September einfach bei familiärer Atmosphäre die Radfahrer, Läufer und Wanderer willkommen zu heißen. So soll nun in kleiner Runde, auch zur Freude der Gemeinde Drei Gleichen, die Zukunft gesichert werden. „Wir kämpfen um die Veranstaltung. Je mehr Teilnehmer dabei sein werden, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass im kommenden Jahr die 50. Auflage stattfinden kann“, sagt Hohlfeld.

Mit der abgespeckten Burgenfahrt sind einige Änderungen verbunden. Für die Radler wird es im Gegensatz zur Vergangenheit keinen offiziellen Startort geben, die Polizei-Begleitung entfällt. Das bedeutet: Jeder Radler rollt selbst ins Freudenthal, erhält bei Anmeldung und Bezahlung einer Startgebühr aber neben Versicherungsschutz den dritten Teil der Finisher-Medaille, die sich aus den Plaketten der Jahre 2021 bis 2023 zusammensetzt und eine Thüringenkarte ergeben.

Seitdem die Burgenfahrt zum Burgen Bike und Run geworden ist, sind auch Läufer und Walker einbezogen. Diesmal wird eine Zehn-Kilometer-Runde ausgewiesen, die entweder einmal oder doppelt gelaufen werden kann. Eine elektronische Zeitmessung gibt es aber nicht. Dennoch sollen die drei schnellsten Frauen und Männer bei einer Siegerehrung ausgezeichnet werden.

Was Vera Hohlfeld zuversichtlich stimmt: Obwohl erst seit wenigen Tagen feststeht, dass die Burgenfahrt in verkleinerter Form eine Fortsetzung erfährt, haben sich bereits fast 50 Teilnehmer angemeldet, darunter viele Wanderer. Die Organisationschefin lädt ausdrücklich alle zum sportlichen Familienfest mit Musik, Hüpfburg und jede Menge Spaß ein. Auch jene also, die keine Startgebühr entrichten wollen und damit auf die im Ticketpreis enthaltenen Leistungen verzichten.

„Wir freuen uns über jeden, der kommt. Mein Traum wäre es, ein genauso großes Feld wie im vergangenen Jahr zu begrüßen“, sagt Hohlfeld. 2022 wurden knapp 500 Teilnehmer gezählt. Das Ziel sei es, zur 50. Auflage wieder den gewohnten Service zu bieten. Außerdem gebe es schon einige neue Ideen.

www.burgen-bike-und-run.de