Thüringer Burgenfahrt kann nicht stattfinden

Die 47. Auflage der Thüringer Burgenfahrt, 1974 aus der Taufe gehoben und vor 22 Jahren als größte Radsternfahrt der Welt sogar mit einem Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde bedacht, fällt zum ersten Mal in ihrer Geschichte aus. Wegen der behördlichen Auflagen im Zuge der Corona-Pandemie sehen die Organisatoren keine Möglichkeit, die beliebte Breitensport-Veranstaltung wie geplant am 5. September durchzuführen.

„Zwar trotzen viele Freunde des Radfahrens der Krise offensichtlich mit ungebrochenem Mut. Aber in Anbetracht der gegenwärtigen Situation erscheint es zu riskant, Anfang September über 2000 Radler im Freudenthal zu versammeln und dort ein fröhliches Miteinander zu feiern“, sagte Vera Hohlfeld vom FSV Thuringia als Veranstalter.

Von 15 Orten in Richtung Freudenthal

Im vergangenen Jahr waren von 15 verschiedenen Orten aus die Radler in Richtung Freudenthal am Fuße der Drei Gleichen aufgebrochen. Unter diesen Umständen sei weder bei den üblichen Massenstarts noch beim sportlichen Treiben auf der Festwiese ein sicheres Hygienekonzept zu garantieren, hieß es in einer Mitteilung. Zudem hatten Sponsoren und Förderer aus gleichen Erwägungen für eine Verlegung plädiert. FSV-Geschäftsführer Marian Koppe sagte, man werde bis Oktober einen Termin für das kommende Jahr bekanntgeben.