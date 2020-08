Thüringer Fußball-Saison startet am 5. September

Wismut Gera mit Torjäger Rico Heuschkel (rechts) und der SV 1879 Ehrenhain mit seinen Abwehrrecken Kai Müller und Andy Knutas (von links.) gehören zu den Favoriten in der neuen Saison in der Thüringenliga.

Nur gut 48 Stunden nach dem per Verbandsgerichts-Urteil erzwungenen Beschluss des Vorstandes des Thüringer Fußballverbandes, die Aufsteiger durch Quotientenregel auch aufsteigen zu lassen, steht der Spielplan. Am 5. und 6. September rollt der Ball zum ersten Mal in der Saison 20/21. In der Verbandsliga treten 18 Teams an. Favorisiert sind eher Ostthüringer Teams mit Wismut Gera, SV Ehrenhain oder Eintracht Eisenberg. Doch insgesamt dürfte die Fans wieder ein enges Feld erwarten. Saisoneröffnungs-Veranstaltungen wird es diesmal nicht geben. Die Auf- und Abstiegsregeln sollen für alle Spielklassen bis 15. September bekanntgegeben werden.

Erfurt Nord empfängt Eisenberg

Am ersten Spieltag empfängt Neuling Erfurt Nord den Vorjahresdritten aus Eisenberg. Im Ostthüringer Duell stehen sich Gera-Westvororte und Aufsteiger Schleiz gegenüber. Es ist das einzige Regionalderby zum Auftakt. In den Landesklassen spielen 15 Teams in Staffel 1 und je 16 Mannschaften in Staffel 2 und 3 um Punkte.

Spätestens zur Spielausschuss-Sitzung am 24. August werden die 1. Hauptrunde des Thüringen-Pokals auslost. Hier sind nur die Landesklasse-Teams eingeplant (18 Spiele und neun Freilose). Die Thüringenligisten sowie die fünf noch zu ermittelnden Kreispokalsieger (vier KFA ermitteln keinen Sieger) steigen erst in der 2. Hauptrunde, die Vertreter in Regionalliga und Oberliga erst in der 3. Hauptrunde ein.

Zwei Doppelspieltage in Thüringenliga

Eng ist der Spielkalender gestrickt. „Es wird in der Thüringenliga zwei Doppelspieltage geben, die jeweiligen Freitagsspiele sind durch Derbys mit kurzer Anfahrt gesetzt“, sagte Spielausschuss-Chef Sven Wenzel. „Besonders im Dezember werden wir alle stark gefordert, notfalls auch geeignete Ausweichspielorte zu benennen“, sagte Wenzel.

1. Spieltag, 5. September (15 Uhr): Schott Jena – Bad Langensalza, Weida – Arnstadt, Ehrenhain – Weimar, Erfurt-Nord – Eisenberg, Gera-Westvororte – Schleiz, Heiligenstadt – Wismut Gera, Sonneberg – Geratal, Frankenhausen – Teistungen, 6. September (14 Uhr): Ohratal – Sondershausen.

2. Spieltag, 12. September (13.30 Uhr): Bad Langensalza – Weida, 15 Uhr: Eisenberg – Sonneberg, Geratal – Heiligenstadt, Wismut Gera – Gera-Westvororte, Schleiz – Ohratal, Sondershausen – Ehrenhain, Weimar – Schott Jena, Arnstadt – Bad Frankenhausen, 13. September (15 Uhr): Teistungen – Erfurt-Nord.