Thüringer Fußballvereine: Mehrheit stimmt für Fortführung der Saison

Am Mittag waren die Stimmen endlich ausgezählt. Die Befragung der Vereine durch den Thüringer Fußball-Verband (TFV) endete dabei mit einer Überraschung. 340 Vereine und damit 58 Prozent stimmten für eine Fortführung der durch die Corona-Krise unterbrochenen Saison. 245 und damit 42 Prozent waren dagegen, hätten einen Abbruch favorisiert. An der Befragung hatten sich bis zum Montagabend 81 Prozent aller 737 aktiven Fußballvereine im Freistaat beteiligt. Nach dem Vorschlag des TFV, der am vergangenen Samstag in groben Zügen bei einer Videokonferenz vorgestellt worden war, soll die Saison nun ab 1. September zunächst mit Mannschaftstraining fortgesetzt werden, wenn die Möglichkeiten in den Städten und Gemeinden wieder bestehen. Gespielt werden könnte dann ab Oktober, spätestens im März wäre die Saison dann beendet. Details auf dem Weg zur Fortsetzung werden am heutigen Mittwochabend vom Präsidium des Verbandes besprochen. Für den Nachwuchs solle es eine Extra-Lösung geben, die aber noch entwickelt werden müsse, so TFV-Präsident Wolfhardt Tomaschewski.